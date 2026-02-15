Оставката на Румен Радев:

Нова версия: Високите сметки за ток са заради умишлено ниско отчитане предходните месеци?

Нова версия: Високите сметки за ток са заради умишлено ниско отчитане предходните месеци?

Високите сметки за ток в цяла България не се резултат нито от проблеми с цената на електроенергията, нито с превалутирането, нито с потреблението.

Такава теза изказа Драгомир Заков, бивш министър на отбраната и настоящ посланик посланик на България в Дания.

В пост във Фейсбук той даде своито "20 цента (евро)" по темата.

"Да, фактурата за ток за януари (04.01-05.02) е почти двойна спрямо декември. Показанията са точни, цената е същата. Реално - по-малко присъствие в жилището, същото поведение при ползване. Сравнение - отклонение нагоре с 50% от обичайната консумация", обобщава той.

Умишлено ниски отчети?

Според него разликата е възможна, само ако в предходните месеци е отчитано умишлено ниско. Той счита това за реална възможност, защото малцина са хората, които сверяват показанията, когато сметките им са около обичайните или по-ниски.

По мои наблюдения, разликите са основно там, където трябва да има визуално отчитане, твърди Заков.

"Така, с реалното отчитане през февруари са натрупали разликите от предходните месеци. Простичко, но психологически добре изпълнено", допълва експертът.

"Въпросът е, защо? Въпрос не за пари, а за принципи", коментира още той.

И е категоричен, че разпределителното дружество трябва да отговаря на много тежки въпроси.

"Регулаторите също (там какво става?). Прокуратурата определено следва да има роля (измама?)", пише още Заков.

Позицията на КЕВР

В същото време стана ясно, че проверките на Комисията за енергийно и водно регулиране на доставчиците на ток заради високите януарски сметки на битовите потребители показват, че потреблението на енергия е нараснало с над 30% спрямо декември.

Повече от 400 жалби са получени миналата седмица в комисията, които предстои да бъдат разгледани.

От началото на годината потреблението на ток у нас е нараснало с почти 10%, показват данните на Електроенергийния системен оператор. В същото време производството на ток намалява с над 2%, което се отразява и на баланса внос-износ.

Салдото е отрицателно като за първия месец на миналата година страната е внесла повече ток отколкото е изнесла, а сега е обратното - внасяме повече отколкото изнасяме, предаде БНТ.

