КЕВР обяви: Потреблението е скочило с над 30% и затова сметките за ток са високи

Проверките на Комисията за енергийно и водно регулиране на доставчиците на ток заради високите януарски сметки на битовите потребители показват, че потреблението на енергия е нараснало с над 30% спрямо декември.

Повече от 400 жалби са получени миналата седмица в комисията, които предстои да бъдат разгледани.

Потреблението расте, производството - намалява

Още: "Пенсионерите плачат": Възмутено село прегражда пътя към границата заради двойните сметки за ток

От началото на годината потреблението на ток у нас е нараснало с почти 10%, показват данните на Електроенергийния системен оператор. В същото време производството на ток намалява с над 2%, което се отразява и на баланса внос-износ.

Салдото е отрицателно като за първия месец на миналата година страната е внесла повече ток отколкото е изнесла, а сега е обратното - внасяме повече отколкото изнасяме, предаде БНТ.

С над 12% е намаляло производството на ток от базови централи, а с 9% от възобновяеми източници свързани към разпределителната мрежа. Увеличено е обаче повече от два пъти производството на ток от водноелектрически централи и с над 13% от големи зелени източници.

КЕВР вече заяви, че проблемът не е в цената

Още: От 176 лв на 202 евро: Манолова бясна на 28-секундните ИТН, че скрили заседание в НС, за да няма оплаквания от сметките за ток

Преди дни КЕВР обяви, че незабавно са започнати проверки по жалбите за високи сметки за електроенергия. Това заяви председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски по време на проведеното изслушване в парламентарната Комисия по енергетика по повод постъпили жалби от битови потребители за завишени сметки за електроенергия. В изслушването участваха и членове на регулатора в състав "Енергетика", както и ръководствата на електроразпределителните и електроснабдителни дружества.

Най-много жалби има срещу "Електрохолд", следвани от "ЕВН" и "Енерго Про".

Източник: iStock

"Комисията се самосезира и започна проверки още преди да получим първите жалби. Ще подчертая, че когато на 4 февруари обявихме началото на проверките, при нас все още нямаше нито една постъпила жалба за високи сметки. След като на 5 февруари т.г организирахме специален брифинг, техният брой се увеличи", посочи председателят на енергийния регулатор.

Той поясни, че в момента проверките по постъпилите жалби са в ход и това е наложило регулаторът да пренасочи целият си експертен капацитет по контролната дейност. По тази причина временно са отложени някои от насрочените 70 тематични планови проверки за 2026 г.

Още: Мая Манолова: ЕРП-тата се готвят да ни сурвакат с драстично завишени сметки за ток

Първите анализи на Комисията са показали ясно, че жалбоподатели са основно потребители, които използват електроенергия за отопление. Няма жалби от потребители, които се отопляват на парно, природен газ, дърва за огрев или пелети.

"Цената на електроенергията не би могла да бъде причина за нараснали сметки, тъй като тя не е повишавана от 1 юли м.г. Ще припомня, че съгласно данните на Евростат цената за българските битови потребители е една от най-ниските в целия Европейски съюз", допълни председателят на КЕВР.

Комисията е изискала и информация за количествата електроенергия, закупена от електроразпределителните дружества от енергийната борса, за да ги сравни с фактурираните количества за съответните периоди.

"Регулаторът ще сравнява отчетените количества електроенергия за периода с фактурите към съпоставим период. Такъв период е м.януари на 2026 г. спрямо м.януари 2025 г., тъй като температурните разлики са минимални", заяви Пламен Младеновски. Ще бъде проверено и дали във фактурите са приложени действащите цени на електроенергията за бита, както и дали е спазено нормативното изискване отчетният период да не бъде по-дълъг от 31 дни. Ще бъде изяснено също дали са допуснати грешки при превалутиране на сметки за електроенергия.

Още: Високите сметки за ток: Грешка или системен проблем

"Досега в проверените от нас фактури не сме установили нарушения в начина на превалутиране. При случаи на завишени сметки – с два, три, четири пъти, спрямо съпоставим период, ще пристъпим към демонтаж на тези електромери. Целта е те да бъдат проверени в независима лаборатория за точност на измерването", разясни Пламен Младеновски.

Председателят на КЕВР обърна внимание, че по-голямата част от получаваните оплаквания за високи сметки нямат характеристики на жалби. Поради отправяните призиви в социалните мрежи регулаторът да бъде заливан със жалби, в много случаи в Комисията се получават единствено фактури, без те да бъдат комплектовани с необходимата информация и разяснения, което допълнително забавя извършването на проверката. Независимо от непълнотите тези жалби също ще бъдат проверени, подчерта той.

"При установяване на нарушения ще бъдем безкомпромисни в налагането на санкции, включително ще компенсираме потребители. Същевременно призовавамe дружествата - крайни снабдители да проявяват разумна гъвкавост по отношение на клиентите с многократно завишени сметки. За тях следва да се осигури възможност за разсрочено плащане и докато не бъде приключена проверката, да не се прекъсва електрозахранването им", заяви в заключение Пламен Младеновски пред Комисията но енергетика.