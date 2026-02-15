Любопитно:

15 февруари 2026, 11:19 часа 434 прочитания 0 коментара
Край на ключово предимство: Променят правилата за кандидатстване за детска градина

Ще има нови правила за прием в ясли и градини в София. Столична община публикува за обществено обсъждане проект за изменения в Наредбата за прием на деца в общинските ясли, детски градини и подготвителни групи в общинските училища.

Предвиждат се генерални промени, касаещи ключови критерии за прием, които ще окажат значително влияние върху класирането на децата.

Най-чувствителната промяна е свързана с точкуването. Според новите правила отпада допълнителната точка за посещение на ясла. В същото време се увеличават точките за уседналост, като постоянният и настоящия адрес ще са с еднаква тежест.

Уседналостта става най-важна

Увеличават точките за уседналост – тежестта на този критерий става много по-голяма, отколкото на другите критерии за прием.

"Постоянен/настоящ адрес на един от родителите/настойника на територията на Столичната община, чийто постоянен/настоящ не е променян към датата на класиране:

  • през последните над 3 години – 8 т.
  • през последните от 1 до 3 години – 5 т.
  • през последната 1 година – 3 т.

Създава се нов общ критерий – 2а, според който децата, кандидатстващи в общинско заведение в района си по постоянен или настоящ адрес получават 1 бонус точка. Такава обаче ще взимат и малчуганите, които живеят по постоянен или настоящ адрес в друго кметство на територията на същия район, в което няма функционираща детска градина, предаде Бтв.

Отпада бележката от работодател

По Критерий 3 – отпада служебната бележка от родителите за трудов статус.

Трудовият статус ще се проверява служебно при работещите по трудово или служебно правоотношение и за родителите в отпуск за отглеждане на дете.

Служебната бележка от работодателя ще е необходима, ако при служебната проверка не се установи трудовият статус, който родителят твърди.

Източник: Район "Възраждане"

Отпада точката за посещавана ясла

Една от най-обсъжданите промени от родители е отпадането на бонус точката, ако детето е посещавало ясла.

В преходни и заключителни разпоредби пише: "Дете, което посещава/е посещавало общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана в СРЗИ на територията на Столичната община най-малко 6 месеца от последните 12 месеца към датата на класиране – 1 т." се отменя, считано от датата на обявяване на свободните места за прием за учебната 2027/2028 година.

Идеята е от точката последно да се възползват децата от набор 2023, които ще кандидатстват за първа градинска група за учебната 2026/2027 г. и точката да не важи за децата от набори 2024, 2025 и следващите след тях.

Останалите промени

В социалните критерии се създава ново правило, даващо 4 точки: „Дете, чийто родител е поставен под пълно или ограничено запрещение или е изчезнал и няма сведения за него“.

Предлагат да компенсират с общински пари неприетите деца на служителите на общинските ясли и градини, а не както беше досега – със средства от държавния бюджет. Който се гласуваха периодично от Министерския съвет и съответно много се бавеха.

Промени се предвиждат и при отписване: „Дете, посещаващо общинска СДЯ/ДГ или подготвителна група в общинско училище, може да бъде отписано:

  • по желание на родителите/настойника само след подадено писмено заявление от родителите/настойника до директора на образователната институция;
  • при отсъствие повече 30 последователни дни без писмено заявление от родителите/настойника до директора за причините, поради които детето не посещава съответната общинска СДЯ/ДГ – за деца, посещаващи СДЯ, яслени групи и първа група в ДГ;
  • при отсъствие повече от 15 дни от учебното време в една учебна година – за деца, посещаващи подготвителните групи в общинските детски градини/училища.”

Родителите ще подписват споразумение при записване на детето в детското заведение. В него ще са регламентирани правата и задълженията на страните, каквито договори в момента се подписват в частните градини и ясли.

Обществените консултации са в ход в периода от 23 януари до 24 февруари 2026 г. До изтичането на този срок всеки има право да изпрати становище, да изрази подкрепа или несъгласие с предложенията, както и да предложи конкретни изменения или допълнения към проекта на Наредбата.

Ако бъдат приети в този вид, те ще засегнат и големите класирания през май.

Десислава Любомирова
