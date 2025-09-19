Безплатен КиберФест за деца на „Сцена Централни хали” на 22 септември

На 22 септември „Сцена Централни хали“ са подготвили един различен празник – ден, посветен на технологиите, забавлението и новото знание. Децата и техните родители ще могат да се потопят в истински технологичен свят, където машините оживяват, а игрите се превръщат в приключение. Дронове ще летят във въздуха, колички ще се надпреварват по трасетата, роботи ще изпълняват мисии, а децата ще се смеят, ще играят и ще учат нови неща.

Детският КиберФест ще започне в 11,30 часа и ще продължи до 18 часа, като всички активности в него са безплатни. Събитието се организира от „Киберзнам“ – инициатива за онлайн и технологична безопасност за деца. Празникът на технологиите ще съчетава забавление и образование и дава възможност всяко дете да открие нови интереси, да развие умения и да се почувства част от бъдещето.

Едни от най-вълнуващите преживявания ще бъдат с дронове. Малките пилоти ще могат да хванат дистанционното и да усетят как е да управляваш летяща машина. Ще има свободни полети, забавна игра на дрон футбол, в която дроновете стават истински играчи на терена, както и специални демонстрации за безопасност. Така децата не само ще се забавляват, но и ще научат колко важно е да управляват внимателно и отговорно.

Скоростта и състезателният дух ще оживеят на пистите с колички с дистанционно управление. Там всяко дете ще може да се почувства като истински състезател – да пробва различни модели, да преминава завои и да се състезава с приятели. Това преживяване ще донесе много смях, радост и прилив на адреналин, а същевременно ще развие умения за концентрация и бърза реакция.

Не по-малко интересна ще бъде срещата с малките програмируеми роботи. Децата ще имат възможност сами да ги управляват, да задават команди и да ги насочват да изпълняват различни мисии. През играта ще открият колко вълнуващо е програмирането и че всеки може да бъде създател, а не само потребител на технологии. Роботите ще превърнат ученето в приключение, в което логиката и въображението вървят ръка за ръка.

Любителите на видеоигрите също ще намерят своето място. Те ще могат да изпробват аркадни игри, създадени от български разработчици, и да се потопят в света на гейминга не само като играчи, но и като бъдещи създатели. Това ще отвори врати към въображението и ще покаже, че зад всяка игра стои идея, творчество и програмиране.

Освен с дронове, роботи и игри, децата ще се занимават и с нещо изключително важно – как да бъдат по-безопасни онлайн. Чрез забавни и интерактивни предизвикателства те ще научат как да разпознават рисковете в интернет, как да пазят личните си данни и как да се държат отговорно в дигиталния свят. Родителите също ще могат да получат ценни съвети, за да подкрепят децата си в това пътешествие.

Допълнителна информация за културната програма на „Сцена Централни хали“, както и детайли за предварителна регистрация и билети за отделните събития, ще бъде регулярно публикувана на www.sofia-hali.bg и в социалните мрежи.