Разходите по "Кайрос" няма да са за наша сметка: Двама министри привикаха турския посланик

Разходите от справянето с последиците от закотвянето на танкера "Кайрос" край Ахтопол няма да са за сметка на България, увери вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов на брифинг в Министерски съвет. Тези разходи ще бъдат предявени към корабособственика. Организацията на операцията и покриване на всички разходи, са си задължения на корабособственика. Всички тези разсноски ще бъдат предявени и ще бъдат заплатени от корабособственика", посочи Караджов, от когото се разбра, че се чака подобряване на метеорологичната обстановка, за да може корабът да бъде изтеглен в така нареченото убежище.

Корабът не е опасен

Вицепремиерът увери, че корабът не представлява опасност за околната среда, нито за живота и здравето на хората. "Ние ще проведем операция по евакуирането му от там и ще потърсим така нареченето убежище", посочи още Караджов, уточнявайки, че и за корабите има такива спокойни места.

Ще бъдат направени и необходимите изследвания за безопасността на неговата мореходност, което ще отнеме около седмица. ОЩЕ: Евакуираха още четирима души от екипажа на танкера "Кайрос"

Българската държава има въпроси

"Във връзка с казуса с танкера "Кайрос", който се зароди в последните няколко дни, още от миналата седмица сме в течение на всички детайли по този случай. Днсес бе извикан в МВнР посланикът на Република Турция в София. Заедно с г-н Караджов проведохме среща, на която изискахме да ни се постави по-детайлна информация за това какво се е случило с въпросния кораб до неговото довеждане до бъгарските териториалани води", уточни външният министър Георг Георгиев.

Двамата са получили уверение, че ще бъде направено разследване и ще се дадат отговори.

"Как "Кайрос" се е придвижил от точката на поразяване до точката, на която е пресрещнат от влекача "Тимур бей", от която точка насам, той бива провлачен до пресичане на българските териториални води и изоставаянето му на 6 мили от нашия бряг", добави Караджов. ОЩЕ: Запрянов: Чакаме отговор от турския посланик защо танкерът е оставен в наши води