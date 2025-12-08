Лайфстайл:

08 декември 2025, 14:05 часа 444 прочитания 0 коментара
Любимата кофа с портокали отново в Kaufland до 14 декември

Зимната класика при плодовете е в Kaufland - ароматните и сочни портокали, които от векове пътуват от Азия към Европа и днес са сред най-предпочитаните зимни вкусове. Любимата на всички промоция за цяла кофа с портокали отново е тук и ще бъде валидна от 8 до 14 декември. Срещу 9,99 лв. клиентите на ритейлъра могат да напълнят около 7 кг. в емблематичната кофа, която е комплимент към потребителите. Това количество е достатъчно за направата на фрешове, плодова салата или ароматна портокалова пита. Офертата може да бъде разгледана в седмичната онлайн брошура на ритейлъра тук.

Ако у дома все още няма сокоизстисквачка, клиентите могат да се сдобият с такава с 40% намаление за 59,99 лв. Плодовото разнообразие продължава с 2 кг мандарини за 3,49 лв. с 56% намаление, 500 г лимони в мрежа за 1,79 лв. и 1,5 кг червен грейпфрут за 3,99 лв. В селекцията присъстват и червени ябълки, нар на половин цена за 0,99 лв./бр., круши с 40% отстъпка, ягоди и други.

Тази седмица Kaufland предлага богат избор и на основни продукти на отлични цени. Пекарната посреща с прясно изпечен бял земел с впечатляващо 57% намаление за 0,09 лв. Чудесна добавка към него е краве масло Deutsche Markenbutter 250 г, което е с 54% по-изгодно и струва 3,99 лв. На свежата витрина потребителите могат да открият  млечни предложения като сирене „Саяна“ от краве мляко за 10,99 лв./кг., също и свинска плешка без кост за 5,99 лв. с Kaufland Card, а любителите на деликатесите могат да се възползват от 44% намаление на Филе Елена. Сред най-често използваните продукти у дома е и слънчогледовото олио „Клас“, което лоялните клиенти могат да вземат за 2,39 лв.

Разнообразието продължава и при яйцата. Тази седмица те са сред акцентите в асортимента. Собствената марка „Брей!“ предлага 10 бр размер L за 4,89 лв. Яйцата от свободни кокошки „Ровенто“ са на цена 5,99 лв., пъдпъдъчите яйца 12 бр. струват 3,79 лв., а биояйцата „Коко“ струват 4,59 лв. За вкусна закуска Kaufland предлага на атрактивни цени: промопакет от 2 по 230 г шпек Класик и шпек Бургас за 9,99 лв., сирене Дунавия на „Ведраре“ с 30% намаление за 6,99 лв., както и кашкавал от различни видове мляко на „Димитър Маджаров“, намален с 31% и на цена 13,99 лв.

Kaufland напомня, че разполага с всичко необходимо и за Коледните пости. Варивата са сред основните продукти в този период – боб Natura 500 г е с 40% намаление за 2,19 лв., както и бисерен ориз „Инком“ за 2,99 лв. За лоялни клиенти бял боб със зеленчуци също е с 40% намаление. Хипермаркетът предлага още леща, чиа, елда, киноа и други на страхотни цени.

По време на празниците няма нищо по-хубаво от това масата да е отрупана само с български продукти. Затова в периода до 14 декември ритейлърът предлага и специални намаления над 150 артикула от собствената си марка „Брей!“. Сред тях е класиката – карначе от свинско месо  „Стара планина“ с 14% намаление за 5,99 лв., придружено от едро смляна лютеница за 3,79 лв. За мезе отличен избор е бански старец за 5,99 лв. и кашкавал от овче мляко с 18% намаление на цена от 11,99 лв. За закуската идва ред и на традиционната баница на марката, която струва 7,99 лв. Традицията повелява да се хапва с кисело мляко, а сега биволското с 6% масленост е на цена от 1,79 лв.  Всички предложения от специалната брошура на „Брей!“ могат да бъдат разгледани онлайн тук.

