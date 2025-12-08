Утвърдиха нови нормативи за час програма на БНТ и БНР за 2026 г.

Със свое решение правителството утвърди нови нормативи за час програма на Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР) за 2026 г. за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми. Сумата за БНТ е 1410 евро, а за БНР – 353 евро. За 2025 г. сумите бяха следните: за БНТ - 2427 лв., а за БНР - 639 лв.

Размерите на нормативите за час програма са съобразени с предвидения обем/часове телевизионна програма и радиопрограма за 2026 г., съответно на БНТ и на БНР, съгласно издадените от Съвета за електронни медии (СЕМ) лицензии за доставяне на аудио-визуална медийна услуга и радиоуслуга. Съобразени са и с основните допускания при разработването на проекта на бюджет 2026 г.

Взети са предвид ефектите от увеличението на минималната работна заплата и на максималния осигурителен доход от 1 януари 2026 г.

Още: "Много е жалко, че участниците саботират процеса по всякакъв начин": СЕМ за избора на нов директор на БНТ

Снимка: Actualno.com

Актуализация на заплатите в УС на обществените медии

По проектите на бюджети на БНТ и БНР е разчетена политика по доходите и са заложени средства за актуализиране на възнагражденията на членовете на управителните съвети на обществените медии в съответствие с разпоредбите на Закона за радиото и телевизията.

Още: Оркестърът на БНР с нов протест: Унизителни възнаграждения вече втори сезон

Предложените нормативи за час програма са изчислени при общ обем телевизионна програма – 35 040 часа, и радиопрограма – 100 375 часа.

На база на определените нормативи за час програма се определят проектите на трансфери (субсидия) от държавния бюджет на БНТ и БНР за изпълнението на функциите им като национални обществени доставчици на аудио-визуални медийни услуги и радиоуслуги.

Още: Кошлуков е взел 143 000 лв. годишна заплата, докато управлява БНТ без мандат