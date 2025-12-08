Популярният геймър Криската идва за фен среща с децата в Пловдив

Kaufland продължава да радва децата и тийнейджърите в страната. След изключително успешната фен среща с Криската през пролетта в София, този път той ще зарадва и почитателите си в Пловдив. На 11 декември (четвъртък) от 18:30 ч. в магазина на Kaufland -. Христо Ботев, ул. „Македония“ 97 Б, малките фенове ще имат възможност да се срещнат на живо с един от най-обичаните български геймъри – Кристиян Николов, по-известен като Криската.

Криската започва своя YouTube път едва на 12-годишна възраст и днес е сред най-вдъхновяващите създатели на гейминг съдържание за младите със стотици хиляди последователи. Срещите му носят страхотно настроение и дават шанс на тийнейджърите да се срещнат отблизо с него, да зададат своите въпроси, да си направят снимка или да се запознаят с други деца, споделящи интереса към игрите.

Събитието „Свежа фен среща преди Коледа“ с Криската е безплатно и е чудесен начин родителите да подарят на децата си вълнуващо преживяване и позитивни емоции точно преди празниците.