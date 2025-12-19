bTV с първа позиция за казуса "Цънцарова"

bTV води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика. Това се казва в първа позиция на телевизията, след като по-рано днес "Капитал" съобщи, че водещата на сутрешния блок ще бъде освободена.

"Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината", пишат още от медията.

Протест

Припомняме, че по-рано днес Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ) призова журналисти и граждани да се присъединят към протест в подкрепа на водещите на сутрешния блок. Протестът ще се проведе днес, 19 декември, от 18:00 часа на паркинга пред редакцията на телевизията. Още: Председателят на СЕМ: Следя с безпокойство казуса "Цънцарова"

Повод за акцията са широко разпространените информации за отстраняването на Мария Цънцарова и вероятно и на нейния колега като водещи на сутрешния блок. Цънцарова е обект на политически атаки от години, а в последните месеци срещу нея се води активна кампания в жълтите медии, включително чрез публикации за нейното сваляне от ефир

"Обезпокоени сме от риска от поредно "опразване на столчета" на критични гласове в българския национален ефир", се казва в позицията на АЕЖ-България. Организацията призова ръководството на bTV да вземе решение, което е в съответствие с обществения интерес и законодателството, защитаващо свободата на словото.