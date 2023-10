Българският "Спартан" ще превози тежко пострадали от взрива в Нагорни Карабах (ВИДЕО)

Най-малко трима пациенти в много тежко състояние от Нагорни Карабах ще пристигнат тази вечер от Армения. Те са интубирани и обгорели. С ранените пристигат и техни близки, предаде БТВ.

Ще им бъде оказана медицинска помощ в клиниката по изгарянията на спешната болница „Пирогов“. Подготвени са легла и във ВМА. На летището „Враждебна“ ги чакат екипи на Военномедицинска академия и на спешна помощ.

Ранените са пострадали са при взрива на бензинов склад преди повече от седмица до столицата на бившия анклав Степанакерк. Тогава над 200 души бяха ранени.

A big explosion occurred at a fuel warehouse near the highway between Stepanakert and Askeran in Nagorno-Karabagh, Locals report that the amount of dead and injured has already passed 200. pic.twitter.com/5ch7qZ53jD