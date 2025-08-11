Най-важните новини за деня: 11 август 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 11 август 2025 г.

РАДЕВ НАЛОЖИ ВЕТО НА СПОРНИТЕ ПРОМЕНИ ЗА ЕКООЦЕНКИТЕ

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в парламента приетите в последния работен ден на депутатите промени в Закона за държавната собственост. С тях управляващите и "ДПС – Ново начало" решиха да отпадне втората съдебна инстанция при обжалване на екологични оценки – гласуване, проведено без кворум и в нарушение на процедурните правила.

КАНДИДАТИТЕ ЗА КПК: ТРИМА ОТ ЧЕТИРИМА ПРОДЪЛЖАВАТ НАПРЕД

Трима от кандидатите за членове на на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) продължават напред в процедурата по избор. Номинационната комисия засега допусна за участие в следващия етап от процедурата трима от четиримата. Един кандидат трябва да допълни документите си. Кандидатите са - адвокат Аделина Натина-Зиколова, юристът Мария Даскалова, Петър Коев и Стоян Петков, които са служители в Комисията за противодействие на корупцията, предава БТА. Днес на своето второ заседание номинационната комисия не се произнесе по допустимостта на кандидата Аделина Натина – Зиколова поради непълнота във внесените от нея документи, като ѝ даде тридневен срок за предоставянето им.

ЗАДАВА ЛИ СЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ: КАКВИ СА УСЛОВИЯТА И КОГА? (ВИДЕО)

"Има две сюжетни линии, които очакваме през есента и зимата. Правителството има комфорт да управлява, но прави грешка след грешка. Това, което правеше и "Борисов 3" - нагнетяваше напрежение, което изби през протестите 2020 г. В случая и сегашния комфорт започна да избива в напрежение. Наблюдаваме действията на Антикорупционната комисия, ареста на кмета на Варна и т.н. - те върнаха битката "статукво - промяна" и изместиха битката "Изток - Запад".

ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕ ОТНОВО ТРЪГНАХА НАГОРЕ: АКТУАЛНИ ДАННИ ОТ АВГУСТ

Цената на потребителската кошница е с един лев по-висока през изминалата седмица - от 97 тя се е покачила на 98 лева. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на пресконференция. По думите му продължава тенденцията за нормално пазарно взаимодействие без външни влияния, като движението на цените на храните е нормално за месец август.

"ЗА БОГА, БРАТЯ, НЕ КУПУВАЙТЕ": КЗК СИ СПОМНИ ЗА ПРОЧУТ ПРИЗИВ И СЕ ЗАКАНИ НА МАГАЗИНИТЕ

„Скъпичко стана в магазините. Аз съм от тези хора, които смятат, че навремето призивът: „За бога, братя, не купувайте“, беше правилен. Правилното потребителско поведение е: „Не купувайте излишни неща, за да не се харчат пари“. Гражданите са най-добрият регулатор“. Това заяви заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Радомир Чолаков пред bTV.

АЗЕРБАЙДЖАН ГОТВИ ПРОБЛЕМИ ЗА ПУТИН В УКРАЙНА. 1700 КМ ВЕЧЕ НЕ СА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДРОНОВЕ ЗА "ЛУКОЙЛ" (ВИДЕО)

Отношенията между Азербайджан и Русия продължават да се влошават. Масло в огъня този път наля руска атака с дронове, която порази компресорна станция в близост до украинското пристанище Измаил, на река Дунав. Станцията е част от съоръжение – Трансбалканския газопровод, през което към Румъния и терминалите за газ в Гърция се транспортира и газ от Азербайджан – Още: За втора поредна нощ: Украйна удари руска жп гара. Русия подпали газов обект в Одеска област (ВИДЕА).

СТРАХ ОТ ПРЕДАТЕЛСТВО: ЗНАК ЗА ВНИМАНИЕ ЗА ЕВРОПА И УКРАЙНА ПРЕДИ СРЕЩАТА ТРЪМП – ПУТИН (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази седмица безспорно е считана от всички експерти, анализатори и политически лидери за решаваща относно Украйна – ще има ли най-после перспектива за мир или войната ще продължи още дълго време. На 15 август, в Аляска предстои среща между американския президент Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин. Ключови подробности за срещата още не са ясни – дали тя ще се превърне в тристранна, т.е. ще дойде и украинският президент Володимир Зеленски, какви точно предложения ще обсъждат Тръмп и Путин и дори в колко часа ще започне срещата.

РУСНАЦИТЕ ИЗПРАЩАТ ПОДКРЕПЛЕНИЯ НА ФРОНТА: КАК ПУТИН СЕ ГОТВИ ЗА СРЕЩАТА СИ С ТРЪМП

Още докато са течали дискусиите между руския диктатор Владимир Путин и специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф за организиране на среща между двамата лидери, Москва е започнала прехвърляне на колони с военна техника и жива сила от окупирания Мариупол към Запорожка област. Колоните се придвижват нощно време, а подобно мащабно движение не е регистрирано през последните два месеца. Това разкри ръководителят на "Центъра за изследване на окупацията" Петро Андрющенко в ефира на телевизия "Канал 24" на 11 август.

СДЕЛКА ЗА ЗЕМИТЕ НА УКРАЙНА: ТРЪМП ГОВОРИ КАКВО СМЯТА ДА ПРАВИ С ПУТИН (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп обеща, че няма да подписва сделка при срещата си с руския диктатор Владимир Путин в Аляска. Тя трябва да се проведе на 15 август - все още не е известно къде точно в Аляска, нито от колко часа. Тръмп изрече обещанието си по време на брифинг.

ЗАД КУЛИСИТЕ: РУСКИЯТ АГЕНТ ЗА МИР В КРЕМЪЛ ВСЕ ОЩЕ Е АКТИВЕН

Десетилетия наред руският диктатор Владимир Путин разчита на един лоялен помощник специално за най-деликатните проблеми и задачи. Това не се променя и сега – помощник номер едно в момента е Сергей Кириенко, който ръководи президентската администрация на Руската федерация. Кириенко пое поста, след като дълги години беше начело на „Росатом“. Но преди Кириенко друг човек беше „опората“ на Путин – Дмитрий Козак, който беше еквивалентът на Кириенко.

ГЛАС ОТ ПОЛША: ВОЙНАТА НА БЪДЕЩЕТО ЩЕ Е ВОЙНА НА ЛИЗИНГ

През 2024 г. глобалните военни разходи достигнаха рекордните 2,718 трилиона долара (2 718 000 000 000), съобщи Myśl Polska. Правят ли тези числа света по-сигурен? На теория, колкото по-добре сме въоръжени, толкова по-ефективно можем да възпираме потенциални агресори и да защитаваме териториите си. Надпреварата във въоръжаването – особено в годините на Студената война – често се представя като двигател на икономиката: растеж на БВП, нови работни места в промишлеността, технологични пробиви и иновации, които по-късно намират приложение и в гражданската сфера.

"ПЛАНЪТ НА НЕТАНЯХУ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ ВЪВ ВИЕТНАМ ЗА ИЗРАЕЛ" (ВИДЕО)

"Това може да се окаже Виетнам – сценарий стил Виетнам за Израел", предупреди международният анализатор Димитър Къцарков в интервю за Студио Actualno, коментирайки плановете на израелския премиер Бенямин Нетаняху за офанзива в Газа. По думите му евентуално навлизане в ивицата може да се превърне във "военно стратегическо блато", в което армията да затъне.

КЛИМАТИЧЕН КОКТЕЙЛ "МОЛОТОВ“: СМЪРТОНОСНА ГОРЕЩА ВЪЛНА В ЮЖНА ЕВРОПА

Смъртоносна жега до 42 градуса по Целзий обхвана Южна Европа, а учените предупреждават за климатичен „коктейл Молотов“, който може да подхрани огромни горски пожари в Средиземно море, пише британският всекидневник The Guardian. Високите температури разтревожиха експерти, тъй като пожарникарите се борят да овладеят разрушителните горски пожари. Това е поредната гореща вълна на европейския континент след "Горещия купол" в началото на юли.