Организираните фенове на Левски излязоха с публикация на страницата на сектор "Б" във "Фейсбук". От позицията им става ясно, че те преустановяват посещението на мачове на "сините", докато не получат възможност за постоянен диалог с ръководството на клуба. Това се случва в резултат на безредиците на стадион "Велодром", където 11 привърженици бяха ранени от ултраси на Олимпик Марсилия по време на срещата от груповата фаза на Лига Европа.

Сектор "Б" с позиция срещу ръководството на Левски

Ръководството на Левски отнесе сериозни критики, че не е предприело мерки, за да се прекрати срещата на фона на насилието по трибуните срещу "сините" фенове. Тази ситуацията породи съмнения, че привържениците могат да разчитат на ръководните фигури в подобни ситуации. По тази причина те ще бойкотират следващите срещи на отбора и няма да присъстват на стадиона.

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"Привържениците на Левски са доказали през години и десетилетия своята лоялност и безрезервна подкрепа. В светлината на последните събития обаче тази почти сляпа вярност не може да продължи да бъде безусловна. Настояваме да бъде възобновен диалогът между ръководството на клуба и нас, организираните привърженици. Докато тази необходимост не бъде осъзната и за да се случи това възможно най-бързо, ние преустановяваме посещението на футболни срещи. Винаги сме били до Левски, когато той е имал нужда от нас, но не сме убедени дали Левски е до нас, когато ние имаме нужда от него", гласи позицията във "Фейсбук" профила на Сектор "Б".

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