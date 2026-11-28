Старши треньорът на Олимпик Марсилия Бруно Женезио коментира грозните сцени на стадион "Велодром". Той даде официалната си пресконференция преди срещата с Оксер в Лига 1, но очаквано сблъсъците отпреди два дни по време на двубоя с Левски бяха водеща тема. Както е известно, ултраси на френския гранд нападнаха феновете на Левски, атакувайки ги с бухалки, бутилки, палки и други предмети. В крайна сметка 11 българи бяха ранени от безредиците на стадион "Велодром".

Женезио с критика към феновете на Левски и Марсилия

Женезио категорично осъди насилието, но обърна специално внимание на скандалното на българските фенове, които са провокирали сблъсъците с нацистки поздрави и да издават маймунски звуци. След това наставникът на Марсилия сподели очакванията си за санкциите от страна на УЕФА. Женезио започна: "Отборът беше обезпокоен от случващото се на трибуните. Лично аз, разбира се, осъждам извършеното насилие, както осъждам и поведението на българските фенове, които имитираха нацистки поздрави и издаваха маймунски звуци - нещо, което няма място нито на стадиона, нито в ежедневието."

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"Още веднъж, наистина осъждам насилието, което се случи, както и недопустимите провокации преди мача, особено от хора, които не бяха в сектора за гости. Не знам кое е по-сериозно и кое не...", каза още Женезио, след което коментира евентуалните наказания. Една от очакваните санкции Олимпик Марсилия да играе без публика за няколко мача. По този повод треньорът заяви: "Не се занимавам с това. Има инстанция, УЕФА, която е там, за да отсъди какво се е случило. Знаем, че има голяма вероятност да има санкции. Ще ги приемем."

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