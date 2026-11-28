Рекордният шампион Байерн Мюнхен не успя да победи в трети пореден мач в отсъствието на големите си звезди. Баварците завършиха наравно 0:0 с Хамбургер ШФ в мач от 11-ия кръг на Бундеслигата. Венсан Компани експериментира със състава си, но отново не сполучи, като неговият тим не предложи почти нищо интересно в атака. Ситуацията за Байерн се влоши драстично в края на първото полувреме, тъй като остана с човек по-малко на терена.

Байерн с второ поредно равенство в Бундеслигата

Венсан Компани заложи на експериментален състав, имайки предвид, че седем от титулярите му отсъстват заради контузия. В самото начало младият нападател Ноа Коджо-Евора се отчете с активна игра в предни позиции, като дори отправи удар, който не беше далеч от целта. Постепенно играта се изравни, като баварците не предлагаха нищо интересно в атака. Така най-интересната ситуация се разигра в самия край на първото полувреме, когато Александър Рьосинг-Лелесиит провокира капитана Йошуа Кимих, а той го дръпна за косата, за което получи директен червен картон. Двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

ОЩЕ: За временен заместник на Кейн: Байерн Мюнхен обмисля да върне 37-годишен любимец на феновете

Видимо недоволен от видяното на терена, Венсан Компани предприе смяна на почивката, пускайки в игра Луис Диас на мястото на Бара Ндиайе. Баварците заиграха в схема 4-4-1 и наложиха натиск, но той не даде желания резултат, тъй като те така и не стигаха до чисто голово положение. Десетина минути преди края се откри добра възможност пред домакините от Хамбург, но Мартин Аделин я пропиля с изстрела си в аут. В края на мава гостите имаха претенции за дузпа, но те не бяха уважени. Така двата тима трябваше да се задоволят с точката. Това дава възможност на Борусия Дортмунд, който има точка повече и мач по-малко, да дръпне на върха.

ОЩЕ: Заради отношението към Мусиала: Капитанът на Байерн Мюнхен скочи на ръководството