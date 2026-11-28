Бъдещето на Майкон продължава да бъде на дневен ред на "Герена". Както е известно, договорът му изтича в края на сезона, а ръководството на Левски прави всичко възможно, за да го задържи. 25-годишният ляв бек впечатли с изявите си през миналия сезон и бе обект на интерес за няколко клуба през летния трансферен прозорец. Той все пак остана на "Герена", но по последна информация това няма да е за дълго.

Майкон охвърли поредно предложение за нов договор

Според БГНЕС бразилецът е отхвърлил още едно предложение да подпише нов договор с Левски. Причината не е финансова, нито изгодна оферта от друг клуб, посочва медията. Левият бек на "сините" и един от най-скъпите футболисти в тима изтъкнал лични проблеми, които ще го накарат да се върне в родината си. Това означава, че Майкон ще завърши сезона с Левски, след което ще напусне.

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Левски и Бала са близо до нов договор

Очаква се другият бразилец, чийто договор приключва през 2027 година - Евертон Бала, да подпише нов договор за три години. Той ще остане на "Герена", но възможността да бъде продаден през лятото за сериозна сума не отпада. Самият Бала наскоро призна, че подписването на нов контракт е въпрос на време и остава да се уточнят само дребни детайли по него. Очакват се повече подробности в следващите седмици.

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