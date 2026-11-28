Сръбски анализ на сръбско-американския икономист и професор Бранко Миланович издаде ползите за Сърбия да бъде "вечен кандидат" за Европейския съюз без да има реални намерения за Брюксел, става ясно от негов текст за РТС. Той дори заговори за "игра", в която и двете страни - ЕС и Сърбия знаят, че пълноправното членство е непостижимо, но въпреки това избират да пренебрегнат този факт.

Поводът за анализа вероятно е срещата на ЕС-Западни Балкани и Брюкселската декларация, която много ясно препоръча диалог между Белград и Прищина и призова за помагане на търсене на изчезнали лица по време на войните след разпада на Югославия.

Анализът идва малко след победата на студентското движение в Сърбия и дни след промяната на ръководството на РТС по тяхното настояване. Междувременно анализът идва и на фона на действия на "Студентска листа" в последните дни, които могат да бъдат тълкувани в полза на "Сръбски свят". ОЩЕ: Студентската листа брани „меката сила“ в Косово: Как църквата зад Вучич се издигна в очите им?

Какви са ползите за Сърбия от статута на "вечен кандидат"?

"Сърбия остава, формално, на европейския път. Европа, от своя страна, формално поддържа идеята за отвореност към нови членове. Сърбия извлича от това както икономически, така и правни ползи, а тази абсурдна игра – в която и двете страни си дават сметка, че заявените им позиции са чиста фикция – обслужва интересите и на двете страни", смята анализаторът, но не изброява какви точно са ползите за ЕС.

Той вижда обаче и нещо негативно от този статут на "вечен кандидат", а именно разочарование сред населението на Сърбия и до напълно излишна по думите му политическа поляризация, която застрашава стабилността на страната.

Защо членството на Сърбия в ЕС е невъзможно?

Той е категоричен, че пълноправното членство на Сърбия в ЕС е непостижимо и е фикция, а продължаването по този път е безсмислено.

"Убеждението ми, че членството е непостижимо, се основава на три фундаментални пречки: непризнаването на независимостта на Косово, прекомерно близките отношения с Русия и умората от разширяването в много държави – членки на ЕС", изброи професорът, като отбеляза и за негативно отношение на Сърбия на Балканите.

Той обаче не спомена на какво се дължи това негативно отношение, а именно, че основните военни престъпления след разпадането на Югославия се дължи именно на сърбите, но те предпочитат да се виктимизират. ОЩЕ: Сянка на "Сръбски свят" върху студентите, които свалиха Вучич: Какво ги издава?