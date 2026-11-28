Хиляди албанци днес излязоха на антиправителствен протест в столицата Тирана на 28 с искане за оставката на премиера Еди Рама и смяна на политическата система. Демонстрацията, проведена в деня на 114-ата годишнина от обявяването на независимостта на Албания, прерасна в сблъсъци между протестиращи и полицията, предаде "Ройтерс".

Albania’s Independence Day has been marked by violent clashes between police and protesters in Tirana, as months-long protests calling for the prime minister to resign continue to escalate. https://t.co/wlXmATHsEb — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 28, 2026

Напрежението ескалира, след като участници в шествието достигнаха района пред сградата на Министерския съвет. Полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ, а според Радио „Свободна Европа“, и гумени куршуми. Част от демонстрантите хвърляха камъни, коктейли „Молотов“ и пиротехнически средства срещу полицейските сили и правителствени сгради. Съобщава се и за пострадал протестиращ, откаран с линейка за медицинска помощ.

These mothers have seen too much! They don't want their children leaving the country because of the galloping corruption of Rama–Berisha, reflected among other things in the deal with Jared Kushner. 🦩 #FlamingoRevolution #ThirdNovember 🇦🇱 #Albania https://t.co/Pr6gpIZsGO — Tirana Report (@Tirana_Report) November 28, 2026

Демонстрацията започна от площад „Скендербег“, откъдето участниците се отправиха към правителствената сграда на булевард „Дешморет е Комбит“. В протестното шествие се включиха студенти, граждани от различни части на страната и албанци, пристигнали от чужбина. Много от тях носеха национални знамена и плакати с призиви за оставката на правителството.

Мащабът на демонстрацията придоби допълнителна символика заради съвпадението с националния празник на Албания. Докато официалните чествания се провеждаха във Вльора, в столицата хиляди граждани използваха празничния ден, за да изразят недоволството си от управлението на Рама.

Протестната вълна

🇦🇱 The center of Tirana looks like a war zone on Albania’s Independence Day. Protesters from across Albania and the diaspora in Western countries chanted "Burn it down" while throwing Molotov cocktails and stone blocks at police. Police used water cannons and tear gas against protesters. — kos_data (@kos_data) November 28, 2026

Недоволството срещу правителството се натрупва от пролетта на 2026 г., когато граждански организации и активисти започнаха демонстрации срещу мащабен проект за луксозен туристически комплекс в района на Звърнец, на южното албанско крайбрежие.

🚨🇦🇱 WATCH: PROTESTERS PUSH BACK RIOT POLICE IN TIRANA AFTER OFFICERS REPORTEDLY FIRE RUBBER BULLETS AT DEMONSTRATORS DEMANDING EDI RAMA’S RESIGNATION ⚡️TENSIONS ESCALATE AS ALBANIA’S INDEPENDENCE DAY PROTEST DESCENDS INTO VIOLENT CLASHES #Albania #FreeAlbania https://t.co/zqTpO1UfoS — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) November 28, 2026

Проектът предизвика опасения за унищожаване на защитени природни територии около лагуната Нарта. Инвестиционните планове са свързани с компания, основана от Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

Първоначално протестите бяха съсредоточени върху опазването на околната среда, но постепенно прераснаха в по-широко гражданско движение, известно като „Фламинго революция“. Името идва от фламингото, което обитава района на лагуната.

През септември и октомври към недоволството се присъединиха и студенти, които започнаха отделни демонстрации с искания за подобряване на образователната система, условията в университетите, достъпа до работа и жизнения стандарт. Протестното движение постепенно обедини различни обществени групи около исканията за политическа промяна и борба с корупцията.

Какво искат протестиращите

🇦🇱 A woman clashed with police alone during protests in Albania. https://t.co/Mdqv7F2JY7 — kos_data (@kos_data) November 28, 2026

Основното искане на демонстрантите е оставката на Еди Рама и на цялото правителство. Според организаторите досегашният политически модел не представлява интересите на гражданите и трябва да бъде заменен.

Сред основните им искания са: Създаване на временно, техническо и непартийно правителство с 12-месечен мандат, което да подготви условията за свободни и честни избори, промени в Конституцията и Изборния кодекс, включително ограничаване на възможността един човек да бъде министър-председател за повече от два мандата, преразглеждане на законодателството за защитените територии, културното наследство и стратегическите инвестиции, изработване на нов обществен договор между гражданите и държавата с участието на експерти и представители на гражданското общество.

Тези искания са представени от представители на протестното движение и са публикувани в албански медии.

Особеност на движението е недоверието не само към управляващата Социалистическа партия, но и към традиционната опозиция. Част от протестиращите настояват за оттегляне на цялото досегашно политическо поколение, което според тях не е успяло да предложи убедителна перспектива за развитие на страната.

Емиграцията, корупцията и високите разходи за живот

16:25: after a failed attempt to march on parliament protesters are now being dispersed through the streets. Tirana, Albania 🇦🇱 https://t.co/m9mSBQse9C — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 28, 2026

Зад протестите стоят и дълбоки социални и икономически проблеми. Сред най-често посочваните причини за недоволството са високите цени, ниските доходи, ограничените възможности за професионална реализация и корупцията. Особено силно е недоволството сред младите албанци заради продължаващата емиграция. Според данните от преброяването през 2023 г. населението на страната е намаляло с около 420 000 души спрямо 2011 г. – спад от близо 15%.

Много от участниците в демонстрациите настояват Албания да предложи условия, при които младите хора да могат да останат и да изградят бъдещето си в родината, вместо да търсят препитание в Западна Европа и други държави. Дойче веле отбелязва, че движението „Фламинго революция“ обединява недоволство от корупцията, политическата система и икономическото неравенство.

Позицията на Еди Рама

🇦🇱🚨VIOLENT CLASHES ERUPT IN ALBANIA'S CAPITAL Albanian police fired tear gas as violent clashes broke out between security forces and anti-government protesters in Tirana, with tensions escalating across the capital. https://t.co/f0qOa31H7c — Apex Vanguard (@Apex_Intel24) November 28, 2026

Албанският премиер отхвърля призивите да подаде оставка. Той не приема протестите като основание за предсрочно оттегляне от властта и настоява, че правителствата трябва да се сменят чрез избори, а не чрез уличен натиск. Рама нееднократно е отправял покани за диалог към протестиращите, но организаторите на движението отказват да преговарят, докато не бъде изпълнено основното им искане за оставка на премиера.

Политическото напрежение се засилва и от факта, че протестното движение не се ръководи от една традиционна политическа партия. То обединява активисти, студенти и граждани с различни политически възгледи, които настояват за промяна на установения модел на управление.

Протестът на националния празник – ново изпитание за властта

LIVE 🚨🚨🚨 — Violent clashes continue between protesters and police at the anti-government protest in Albania. https://t.co/p2XkGCIfZw — Tirana Report (@Tirana_Report) November 28, 2026

Демонстрацията днес придобива особено значение, защото се провежда на националния празник на Албания. На този ден страната отбелязва 114 години от обявяването на независимостта си през 1912 г. Докато Еди Рама участва в традиционната церемония по издигането на националния флаг във Вльора, в Тирана протестиращите изпълниха централните площади и булеварди с искания за политическа промяна.

Още преди началото на демонстрацията албанските медии съобщаваха за пристигащи групи от различни райони на страната и от диаспората. Полицията предприе засилени мерки за сигурност, включително проверки на автомобили по основните пътища към столицата.

Сблъсъците пред правителствената сграда показаха, че кризата вече не се ограничава до социално недоволство или отделни студентски демонстрации. Тя се превърна в по-широко противопоставяне между гражданско движение и управляващата политическа власт.

Исканията на демонстрантите вече надхвърлят конкретни социални и екологични проблеми и поставят въпроса за бъдещето на политическия модел в Албания.

🇦🇱🇹🇷 Albanian police are being criticized for using Turkish-made water cannons on Albania's independence day from the Ottoman Empire. https://t.co/FFUe1SbZGL — kos_data (@kos_data) November 28, 2026