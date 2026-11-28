Отборът на Манчестър Юнайтед продължава да бедства във Висшата лига. Тимът допусна поражение с 0:4 от Брентфорд в дебюта на Маурисио Почетино на "Олд Трафорд". Домакините започнаха обещаващо, но постепенно загубиха блясъка и позволиха на съперника, който вкара четири гол с четирите си точни удара, да контролира мача. С този резултат Юнайтед остава на 19-а позиция във временното класиране с актив от 8 точки, а "пчеличките" са пети с 20 пункта.

Ман Юнайтед продължи с издънките и в дебюта на Почетино у дома

Домакините започнаха вихрено, като в началните минути Джошуа Зиркзее и Амад Диало застрашиха съперниковата врата. Малко след това Хари Магуайър засече топката прави в гредата, а Диало не успя да се разпише при добавката. Последва неточен удар с глава и на Бруно Фернандеш. Активната игра на Юнайтед приповдигна настроението на "Олд Трафорд", но тази радост не продължи дълго, тъй като скоро зачестиха положенията пред Сене Ламенс. Първо стражът се отчете с много важна намеса с една ръка, но в 19-а минута нямаше отговор срещу удара на Калъм Уилсън, който откри резултата.

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От добрата игра в началните минути нямаше и следа, а грешките в редиците на Манчестър Юнайтед започнаха да зачестяват. От своя страна футболистите на Брентфорд започнаха да разиграват по-спокойно и да изглеждат по-опасни в предни позиции. Така се стигна до 32-а минута, когато Калъм Уилсън завърши отлична атака на "пчеличките" с втори гол. Почетино предприе двойна смяна на почивката, пускайки в игра Люк Шоу и Брайън Мбеумо. Гостите се настаниха с половината на Юнайтед от самото начало и контролираха темпото до самия край, като единствено Сене Ламенс спаси Юнайтед от още попадения във вратата. През втората част Диало се отчете с два пропуска, а Юри Тилеманс нацели гредата. В 82-а и 92-а минута Кристофър Айер и Кевин Шаде оформиха крайния успех с 4:0 за Брентфорд.

Лийдс мина без проблеми през Ковънтри

Междувременно отборът на Лийдс победи с 3:0 при домакинството си на Ковънтри. Доминик Калвърт-Люин откри резултата в 40-а минута, а две попадения на Шон Лонгстаф през втората част оформиха крайния резултат. Наставникът на йоркшърци отново остави българския национал Илия Груев извън групата за мача. Така Лийдс се изравни по точки с Брентфорд, но заема шестото място заради по-лоша голова разлика, докато Ковънтри е 15-и с 20 точки.

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