Домът им изгоря, но си спасиха децата: Семейство от ямболско има нужда от помощ

Семейство от ямболското село Гълъбинци останаха без дом след пожар. Бащата разказва пред бТВ, че се събудил през нощта и видял коридорът да гори,след което със съпругата му събудили децата, тя скочила през прозореца, а той й подава децата едно по едно и накрая скочил и той, а три минути по-късно покривът се срутил. "Извадихме късмет", каза майката.

Семейството има нужда от помощ

Семейството обаче е без дом и местните власти в лицето на кмета на селото Радостина Тодорова призоваха хората да им помогнат.

От Община Тунджа пък призоваха за отваряне на противопожарна служба в близкото село Скалица, защото се чакало 1 час пожарната да пристигне до Ямбол.

Трагедия в Сливен

Припомняме, че трагедия разтърси Сливен в петък вечерта, след като 14-годишно момче загина при пожар в жилищна сграда. Огънят е пламнал в апартамент, а сигналът за инцидента е подаден малко преди 22:00 часа. При инцидента е пострадала и 43-годишна жена, която вероятно е била в жилището по време на огнената стихия. Тя е транспортирана в болница с изгаряния и обгазяване, като състоянието й се следи от лекарите.

Причините за възникването на огъня все още са в процес на изясняване. Полицията и пожарната извършват огледи, за да се установи дали става въпрос за късо съединение, неправилно боравене с уред или друга нелепа случайност.