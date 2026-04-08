Правителството на Гюров:

Домът им изгоря, но си спасиха децата: Семейство от ямболско има нужда от помощ

08 април 2026, 7:30 часа 251 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Семейство от ямболското село Гълъбинци останаха без дом след пожар. Бащата разказва пред бТВ, че се събудил през нощта и видял коридорът да гори,след което със съпругата му събудили децата, тя скочила през прозореца, а той й подава децата едно по едно и накрая скочил и той, а три минути по-късно покривът се срутил. "Извадихме късмет", каза майката.

Семейството има нужда от помощ

Семейството обаче е без дом и местните власти в лицето на кмета на селото Радостина Тодорова призоваха хората да им помогнат. 

От Община Тунджа пък призоваха за отваряне на противопожарна служба в близкото село Скалица, защото се чакало 1 час пожарната да пристигне до Ямбол. 

Трагедия в Сливен

Припомняме, че трагедия разтърси Сливен в петък вечерта, след като 14-годишно момче загина при пожар в жилищна сграда. Огънят е пламнал в апартамент, а сигналът за инцидента е подаден малко преди 22:00 часа. При инцидента е пострадала и 43-годишна жена, която вероятно е била в жилището по време на огнената стихия. Тя е транспортирана в болница с изгаряния и обгазяване, като състоянието й се следи от лекарите.

Причините за възникването на огъня все още са в процес на изясняване. Полицията и пожарната извършват огледи, за да се установи дали става въпрос за късо съединение, неправилно боравене с уред или друга нелепа случайност.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Ямбол пожар изгоряла къща
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес