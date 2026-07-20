Дунав пресъхва? Водите на реката на крачка от историческо дъно

Тазгодишните жеги в Европа се отразяват зле на пълноводието на Дунав. Реката се доближи опасно до историческия си минимум при Будапеща и блокира част от круизните пътувания през Унгария.

Meteo Balkans съобщи, че на 16 юли 2026 г. водният стоеж в унгарската столица е паднал до 41 сантиметра – само с 8 сантиметра над рекордното дъно от 2018 г.

Няколко круизни кораба останаха в пристанища или изчакаха по маршрута, тъй като не можеха да продължат безопасно при наличното газене. Туристически плавания на север от Будапеща бяха спрени, а част от международните маршрути по Дунав и Рейн – отменени.

Още: "Гапла" на Дунав: Основаха най-новата микродържава на Балканите (ВИДЕО)

41 сантиметра при Будапеща

Според официалните данни на унгарската водна служба водният стоеж е бил 41 сантиметра на 16 юли. Историческият минимум е 33 сантиметра, измерен 8 години по-рано. Тези стойности не представляват действителната дълбочина на реката. Водният стоеж се измерва спрямо условна нула на конкретната хидрометрична станция. Дълбочината във фарватера зависи от релефа на дъното, наносите, ширината на плавателния път и мястото на измерване.

8-сантиметровата разлика обаче е достатъчно красноречив сигнал - Дунав при Будапеща е бил на крачка от най-ниското официално равнище в наличната серия.

Спад и в българския участък

Още: Държавата се провали, а ние сме с вързани ръце: Сагата с комарите продължава, край Дунав бесни на новата власт

Унгарският спад не е изолиран случай. Данните на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав показват много ниски водни стоежи и по българския участък на 19 юли.

При Русе и Оряхово са отчетени -58 сантиметра, при Ново село -37 сантиметра, при Видин – 8 сантиметра, а при Лом – 21 сантиметра. Отрицателните стойности не означават отрицателна дълбочина или пресъхнала река. Те показват, че водната повърхност е под условната нула на съответната измервателна станция.

Фарватерът край Вардим падна до 1,68 метра в отделна част

Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав публикува намалени размери на фарватера между речни километри 374,1 и 610. Измерванията от средата на юли показват минимални дълбочини от 1,68 метра в отделна част на участъка край остров Вардим, около 1,78 метра край Белене и приблизително същата стойност при Сомовит.

Стойностите се отнасят до конкретни части на критични участъци и могат да се променят с движението на наносите и водните количества.

Към 19 юли официалната страница не съобщава за пълно спиране на корабоплаването по българския участък. Публикувани са обаче намалени размери на плавателния път, които изискват съобразяване на газенето и маршрута.