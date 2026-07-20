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"Историческа справедливост“: Държавата се ангажира да спаси ценен емигрантски архив в Гоце Делчев (СНИМКИ)

20 юли 2026, 18:02 часа 393 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на културата
"Историческа справедливост“: Държавата се ангажира да спаси ценен емигрантски архив в Гоце Делчев (СНИМКИ)

Държавата е предприела стъпки за съхраняване на ценния и рядък архив на Института по история на българската емиграция в Северна Америка "Илия Тодоров Гаджев", стана ясно след среща на министъра на културата Евтим Милошев с наследниците на фамилията в Гоце Делчев. Той е на посещение в града по покана на кмета Владимир Москов и заедно с него и народния представител Стоян Тричков, става ясно от прессъобщение на министерството на култкурата. 

"Миналата седмица с решение на Министерския съвет беше излъчена преговорна група. Разговорите ще започнат още тази седмица и дълбоко вярвам, че ще доведат до една голяма историческа справедливост – България да се погрижи за този архив, за института „Илия Тодоров Гаджев“", заяви министърът. 

Той разгледа части от ценния архив, като по думите на Милошев архивът е сбирка от изключителни свидетелства на времето и те тепърва ще отворят нови страници за българската история, за историята на Неврокопския край, както и за българската емиграция в Америка.

 „Това беше изключително вълнуваща среща с наследниците на един голям патриотичен род, с чувство за национално самосъзнание и с дело, което е превърнало тези хора в герои за нашата страна“, посочи още Милошев. Той подари на съпругата на Иван Гаджев Цвета издание на книгата „Диви разкази“ на Николай Хайтов.

Снимка: Министерство на културата

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Какво се съхранява в института?

Днес в Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“ (ИИБЕСА) се помещават библиотека, архив и музей. Библиотеката, чиито фондове се комплектуват от 1970 година, притежава най-голямата сбирка от научни книги и периодични издания по проблемите на българската емиграция в Северна Америка и по света. Основна част от съдържанието на книжния фонд (над 30 на сто) е свързана с историята на България. Много от книгите са издадени в Северна Америка и Европа и днес представляват библиографска рядкост, като немалка част са притежание единствено на библиотеката на ИИБЕСА.

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Министерство на културата Гоце Делчев Евтим Милошев Институт Илия Тодоров Гаджев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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