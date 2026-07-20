Градушка унищожи голяма част от реколтата в района на Бобошево

Почти 40% от реколтата в района на Бобошево е унищожена от градушка, която е паднала там през почивните дни. Най-сериозно са засегнати земеделските площи край града и близкото село Усойка, каза кметът на общината Стефан Тачев. Градушката била доста интензивна посред нощта, посочи Тачев: "Градушката падна късно снощи - около 01.00 часа, докато гледахме мача за финала на световното по футбол. Пораженията са сериозни - 30-40% от реколтата. Токът спря, а градушката продължи около 15 минути".

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Градушката

Затова пък в близкото до Бобошево планинско село Смочево отново са пощадени откъм природни бедствия. Местните дори имат храм "Св. Троица" , издигнат преди векове точно срещу природните стихии, разказва за БНР кметът Стефка Зашева:

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"Вчера е ударило градушка в Бобошево, а Бобошево е само на 5 км от нас. Тук имаме един параклис - "Св. Троица", който е строен специално против градушки. Аз скоро го проучвах. Там е имало някога средновековна църква, която е строена против градушки".

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