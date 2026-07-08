Река Дунав се отдръпва, край Русе падна под критичното ниво

Нивото на река Дунав вече е толкова критично, че затруднява корабоплаването в българския участък. Образувани са шест прага, а за плавателните съдове са въведени ограничения в газенето. Най-проблемни са зоните около Сомовит, Белене, Батин, Свищов и Вардим. На практика това означава по-малко товар, по-внимателно преминаване и по-висок риск от забавяне при тежкия речен транспорт. Това съобщи за БТА главният секретар на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ в Русе Божидар Янков.

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Ниво под условната нула

Първоначалната информация беше за ниво от минус 9 сантиметра при Русе спрямо условната кота нула, с прогноза за нов спад с около 10 сантиметра в следващите два дни. Актуалните данни на ИАППД към днешна дата (8 юли) показват още по-нисък стоеж — минус 16 сантиметра при Русе, при спад със 7 сантиметра за последните 24 часа.

Ниска вода е отчетена и при Оряхово, където стоежът е минус 22 сантиметра. При Свищов нивото е 21 сантиметра, при Силистра — 10 сантиметра, а при Ново село — 5 сантиметра. Данните показват обща низходяща линия по българския участък, а не локален проблем само при Русе.

Проблем с корабоплаването

При нормални условия Дунав е основен транспортен коридор за товари между Централна и Югоизточна Европа. Когато нивото падне, фарватерът се стеснява, плитчините излизат по-осезаемо, а корабите не могат да се движат с обичайното натоварване.

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Ограничението в газенето не е административна формалност, а пряка мярка срещу засядане. Колкото по-дълбоко „стои“ един кораб във водата, толкова по-рисково става преминаването през плитки участъци. Последицата е проста: по-малко товар на курс, по-бавна логистика и по-внимателно планиране на движението.

Лятото традиционно е период, в който ниските речни нива се следят особено внимателно. Високите температури, по-слабият отток и липсата на достатъчно валежи в отделни части от басейна могат бързо да извадят на преден план плитчините по фарватера.

Засега корабоплаването по реката няма да бъде спирано. Въведените ограничения са насочени към безопасно преминаване през критичните участъци и намаляване на риска от инциденти.