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Прогноза за времето - 21 юли 2026 г. (вторник)

20 юли 2026, 18:13 часа 241 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Прогноза за времето - 21 юли 2026 г. (вторник)

На 21 юли 2026 г. атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, през следващото денонощие слабо ще се понижи и ще се доближи до средното. През деня слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони; ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в Северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 30°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Времето до края на юли 2026 г.

Дъждове в планините

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевична дейност, на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. Ще духа умерен, по високите върхове и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

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И над морето

По Черноморието още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Ще духа слаб вятър от югоизток, който след обяд ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 25°, на север от Калиакра – около 20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Седмична прогноза за времето за 20-26 юли 2026 г.

Снимки: iStock

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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