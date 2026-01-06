Двойно повече инциденти заради силния вятър: Пожарната с равносметка

Към момента е сравнително спокойно и отминаха часовете на силен вятър. Винаги превенцията трябва да бъде водеща пред реагирането. Това заяви директорът на Пожарната главен комисар Александър Джартов пред БНТ. На 31 декември 2025 г. са били два пъти повече произшествията в сравнение с 2024 година. В този период е имало и доста силен вятър и твърде често се случва да се запалят комините, които не са почистени. Когато има строителна неизправност, вече има развит пожар, който започва от покрива.

Още: Трагедия: Две жени загинаха при пожари в Шумен и Силистра

Как да се предпазим от пожари?

Снимка: iStock

Той призова хората да използват технически и изправни уреди и ако има някакви неизправности, да се отстраняват. Електрическите уреди да не се включват в разклонители, съветва главен комисар Александър Джартов.

Още: Къща горя край Бургас: Собственикът едва се спаси

Директорът на Пожарната посочи, че данните за миналата година показват, че пожарите са с около 1000 по-малко. Малко над 33 000 са пожарите през изминалото лято, но за сметка на това спасителните дейности бяха с 2000 повече. Много дълго време продължи пожароопасният сезон – почти 3 месеца, което бе доста необичайно като продължителност, отчете главен комисар Джартов.

Той добави, че Пожарната разчита на военновъздушните сили за хеликоптери. Съпоставено с европейската помощ, военновъздушните сили се отзовават на момента, уточни главен комисар Александър Джартов. Специализираната техника има голямо значение и тя обикновено е по-ефективна, допълни той.

Директорът на Пожарната каза още, че системата BG-Alert е използвана 87 пъти през 2025 година. Системата започва постепенно да се налага и няма никакви притеснения в тази посока, увери главен комисар Александър Джартов.

Още: Зарядно едва не предизвика пожар, огнеборци с важни съвети