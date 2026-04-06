Държавата официално призна, че губи битката с новите наркотици

Прокуратурата алармира за сериозни пропуски в законодателството по отношение на новите наркотици - сред тях фентанил, различни синтетични субстанции и широко разпространеният в нощния живот GHB. Това става ясно от официална позиция на Софийската районна прокуратура.

Повод за изявлението е внесеният наскоро обвинителен акт срещу бивш ръководител на Националната пациентска организация и още трима души. По делото се твърди употреба на GHB - вещество, известно и като "дрогата на изнасилвача". Според обвинението именно такъв тип наркотик е бил използван за улесняване и извършване на сексуално посегателство. Прокурорите подчертаха, че това е първият случай в България, при който подобно вещество е приложено по този начин спрямо жертва.

"След първото дело за държане на гама-хидроксибутират (GHB), внесено в съда от Софийската районна прокуратура, се забелязва тревожна тенденция във връзка с навлизането на нови синтетични вещества и липса на актуално законодателство, което да се прилага спрямо тях", посочват от обвинението.

"На части и без синхрон"

Оттам предупреждават, че случаят не бива да се разглежда като изолиран. "Случаят, станал медийно известен, при който е използван наркотикът GHB, не следва да бъде възприеман като единичен или изолиран. Той е ясен сигнал за много по-голям и задълбочаващ се проблем - навлизането на ново поколение синтетични вещества, спрямо които държавната и правната реакция все по-често се оказват закъснели. ормативната уредба изостава с оценката, класификацията или определянето на стойността на веществата за нуждите на производства в съда, това показва дефицит в способността на държавата да реагира своевременно", допълват прокурорите.

Като особено притеснителен се очертава начинът, по който институциите реагират на новите субстанции - на части и без синхрон. В един нормативен акт веществото се включва в списък, в друг се определя стойността му за нуждите на съдебния процес, докато междувременно органите вече работят по реални случаи. Тази фрагментирана и бавна уредба създава риск наказателното право да изостане спрямо реалната заплаха за обществото.

От прокуратурата настояват за координирани действия между всички ангажирани институции - МВР, Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Агенция "Митници", експертните съвети и Народното събрание.

"Проблемът вече не е само какво ново вещество се появява на пазара. Проблемът е дали правната рамка успява да го настигне навреме", заключават от Софийската районна прокуратура.