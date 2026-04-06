Къде да гласуваме в чужбина? Външно министерство пусна интерактивна карта за вота на 19 април

Министерството на външните работи създаде интерактивна карта, в която са визуализирани локациите на секциите за гласуване за българите в чужбина на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

На брифинг на Координационния съвет за подготовка на предстоящия вот Боряна Стойнова от ресорното ведомство сподели, че картата вече е публикувана. По думите ѝ най-много на брой са секциите в Европа, като предстои картата да бъде доразработена.

Картата е публикувана и на сайта на МВнР. Ще бъдат публикувани и таблици с адреси, в която ще има адресът на всяка от секциите на езика на приемащата държава, за да се осъществи по-лесна навигация чрез приложенията за навигация.

"На сайта има и списъци за гласуване извън страната и гражданите могат да проверят дали са вписани в тях", добави тя.

Списъците за гласуване извън страната се изготвят и подписват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България - може да ги видите ТУК.