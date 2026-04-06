Заплашително нарастване на бюджетния дефицит: Позиция на Фискалния съвет

Съществува реален риск от трайно влошаване на фискалната позиция и отклонение от заложените бюджетни цели на страната, ако не бъдат предприети своевременни корективни действия, а рязкото влошаване на бюджетното салдо още в началото на годината е сигнал за натрупване на фискални дисбаланси, които не могат да бъдат обяснени единствено със сезонни или технически фактори. Това се посочва в анализ на Фискалния съвет по повод нарастването на бюджетния дефицит на България.

Най-голям дефицит за последните 15 години

Дефицитът за месец март с натрупване е в размер на 1,5 млрд. евро и представлява 1,2 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, което е най-високата стойност за последните 15 години (от 2010 г. насам), според сравнение на Фискалния съвет на база предварителните данни и оценки на Министерството на финансите за изпълнението на бюджета към края на март.

Според анализа, дефицитът само за месец март е 1,7 млрд. евро и е на стойност -0,8 процента от БВП, което е най-високата стойност за последните 20 години (от 2007 г. насам).

Причина за рязкото нарастване на дефицита са разходите по консолидираната фискална програма (КФП) (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС), които към март 2026 г. са в размер на 11,5 млрд. евро. За сравнение, разходите по КФП към март 2025 г. бяха в размер на 9,6 млрд. евро.

Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други. Нарастването на разходите за персонал и пенсиите се дължи на индексации, които влизат в сила през месец март.

Капиталовите разходи също отчитат значителен ръст, основно поради по-високите разходи във финалния етап на изпълнение на инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост, се посочва още в анализа.