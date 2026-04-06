Клиентите на BILLA са дарили над 360 тона текстил през 2025 г.

През 2025 г. BILLA България и нейните клиенти са помогнали да бъдат спестени над 5 445 тона CO₂, благодарение на дългогодишното партньорство на веригата с компанията Текслайф. Само за миналата година в контейнерите за събиране на дрехи, обувки и домакински текстил на територията на магазини BILLA са събрани повече от 360 тона текстил – резултат, който нарежда веригата сред най-ефективните в страната за 2025 г.

Текстилната индустрия е сред значимите източници на вредни емисии – около 10% от глобалното замърсяване с парникови газове и около 20% от замърсяването на прясна вода се дължи на производството на дрехи и обувки. Около 6.5 милиона тона текстил се пускат на пазара годишно в ЕС, като за тяхното производство са необходими 46 милиарда кубика с вода или около 7 пъти обема на всички 3000 язовира в България взети заедно. Именно затова още през 2017 г. BILLA България става партньор на Текслайф и оттогава непрекъснато разширява инициативата. Днес контейнери за събиране на текстил са разположени на паркингите на магазини BILLA в 18 града: София, Пловдив, Перник, Варна, Габрово, Севлиево, Поморие, Бургас, Стара Загора, Ловеч, Плевен, Велико Търново, Пазарджик, Добрич, Шумен, Русе, Разград и Първомай.

За всеки килограм оставен текстил в контейнерите с логото на Български Червен кръст, се генерират средства за Фонда за бедствия, аварии и кризи към БЧК, който реагира при наводнения, пожари, земетресения, пандемии, войни и др. Основна част от събрания текстил се използва и за осигуряване на дрехи и домашен текстил за хора в страни от Третия свят, където покупката на нови продукти често е непосилна.

BILLA България изказва своята искрена благодарност към хилядите клиенти, които подкрепят инициативата и редовно даряват дрехи и обувки. Заедно с партньорите от Текслайф, веригата ще продължи да насърчава устойчивите навици и да подпомага хората, които се стремят към по-екологичен начин на живот.