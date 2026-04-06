Премиерът сравни горите с демокрацията: Отбелязваме Седмица на гората с увеличен запас

06 април 2026, 13:12 часа 331 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерски съвет
"Гората ни учи, че най-важните неща - тези, които остават във времето, растат бавно, отглеждат се с много внимание и с много отговорност. Нека днешният празник бъде едно напомняне, че както за гората, така и за демокрацията са необходими грижа и време. Наша е отговорността да направим така, че демокрацията да бъде запазена". Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров при официалното откриване на честванията по случай Седмицата на гората. Премиерът каза, че когато дървата за огрев се използват като средство за натиск и инструмент за изкривяване на волята на българските граждани, става дума не само за социален и морален проблем, но и за проблем на демокрацията.

"След по-малко от две седмици предстоят избори и не трябва да позволяваме на някой друг да решава вместо нас. Не трябва да позволяваме краткосрочни ползи да ни отнемат бъдещето, бъдещето на нашите деца", заяви премиерът и добави: "Ние сме тук, за да направим така, че тази отговорност, тази грижа за бъдещето, за децата ни, да бъде представена по най-добрия начин".

Друг проблем, на който акцентира министър-председателят, беше бракониерството. Едно незаконно отрязано дърво остава не само дупка в пейзажа, но и "дупка в доверието към българската държава", отбеляза Гюров. Според премиера бракониерството е посегателство върху труда на поколения български лесовъди, работили за българската гора. Министър-председателят припомни, че преди близо век една от първите създадени в България институции, наред с Централната банка, е била именно Горската стража. Още тогава нашите предци са разбирали, че опазването на горите всъщност е опазване на държавата, на реда и законността, изтъкна Гюров, цитиран от правителствения пресцентър на 6 април.

През 2025 г. над 17 000 души са помогнали за опазването на българската гора

Министър-председателят специално отбеляза борбата с горските пожари и приноса на доброволците, лесовъдите и пожарникарите. Миналата година повече от 17 хиляди души са се включили в опазването на българската гора, припомни Гюров и призова всички да бъдем активни в грижата за природата на България.

Тази година тържественото честване на Седмицата на гората се проведе в Учебно-опитно горско стопанство „Г. Ст. Аврамов“ – Юндола. Министър-председателят и министърът на земеделието и храните Иван Христанов участваха в инициативата по залесяване на територията на горското стопанство.

Горите в България: увеличени територии и запас

За 101-ви път отбелязваме Седмицата на гората - 6 до 12 април 2026 г. България има за какво да се гордее, защото днес горските територии заемат близо 39% от площта на страната. Гората е в добро здравословно състояние, а запасът й се е увеличил 3 пъти за последните 60 години, обявиха от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП).

Гората е най-сложната сухоземна екосистема, оазис на биоразнообразие. Ролята ѝ е да съхранява биоразнообразието, да подобрява водния баланс на териториите (водоохранна функция). Тя предпазва от ерозия почвата и от срутища и свлачища прилежащата инфраструктура. Създава условия за рекреация и туризъм. Освен това е основен източник на обли дървени материали за строителството, индустрията и местното население. От гората черпим и редица други недървесни горски продукти като гъби, билки, горски плодове. Тя е надеждно убежище на дивеча. Фиксира и съхранява дългосрочно въглеродния диоксид, регулира климата, резервоар е на генетично разнообразие и много други. Постигането на баланс измежду всички тези очаквани от обществото функции на горите е трудоемко, но не е невъзможно. В продължение на повече от век именно лесовъдите са ключов фактор за устойчивото стопанисване на горите.

През тази седмица трябва да отдадем заслужение внимание на всички лесовъди и горски работници, освен това и на работещите в сектора дърводобивни и транспортни фирми, осигуряващи критична инфраструктура, без която не можем да стопанисваме горите си. От огромно значение са и дървопреработвателите, които чрез продуктите си осъществавят връзката между гората и домовете на хората. Важни са и екологичните организации, които подпомагат опазването и възстановяването на дивата природа, а също всички, които обичат гората.

"БКДМП вярва, че отговорното отношение към природата и успешното развитие на бизнеса вървят ръка за ръка. Като организация, обединяваща водещи компании в дървообработващата и мебелната промишленост, Камарата има мисия да насърчава устойчивото управление на горските ресурси. Нашите членове използват суровините разумно и с мисъл за следващите поколения. Убедени сме, че само здравата и добре стопанисвана гора може да бъде възобновяем ресурс", гласи съобщението по повод "Седмицата на гората" на БКДМП.

Димитър Радев Отговорен редактор
