"Щом прокуратурата е против тази реформа, тя задължително трябва да се случи": Божанов за прокурорския бунт срещу промените в НПК

Асоциацията на прокурорите се обявила остро против промените в Наказателно-процесуалния кодекс, предложени от министър Янкулов. И веднага се сещам, че при местене на гробище не трябва да се очаква помощ отвътре.

Това коментира в свой пост във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Божидор Божанов, заявявайки, че "капсулираната и прогнила прокуратура, която позволи скандали като Осемте джуджета и Нотариуса да се случат и след това да няма последствия, а вместо това назначава джуджета по върховете си, очаквано е против всяка смислена реформа".

Казусът "магистрат под специално законодателно подозрение"

Божанов цитира част от аргументите в официалното прокурорско становище: "Асоциацията на прокурорите в България предупреждава, че така се въвежда опасна логика - в едни случаи прокурорът е независим магистрат, а в други - магистрат под специално законодателно подозрение".

"Много добре формулирано - магистрат под специално законодателно подозрение. И така трябва да бъде. За съжаление, законодателят трябва да презюмира недобросъвестност на прокуратурата, защото тя демонстрира такава от години. Не теория главният прокурор трябва да осигурява законността на досъдебното производство. Но на практика той е символ на беззаконието и то при няколко поредни титуляра, затова е крайно необхидимо разширяването на съдебния контрол", смята Божанов.

Политикът дава и конкретен пример: "Предлага се автоматичен съдебен контрол върху прекратяването на досъдебни производства за корупционни престъпления. Ако съдът каже, че прокурорът неправилно е прекратеил производството, то продължава. Такъв беше случаят с досъдебното срещу Борисов, за подкупите, които твърдяно е получавал от Божков (за хазартния му бизнес). Прокурорът разпитва двамата и решава да прекрати производството. Божков не обжалва, вероятно като част от някаква сделка, и сега делото е на трупчета при главния прокурор".

"Щом прокуратурата е против, реформата трябва да стане факт"

Според него с промените, това дело щеше да отиде в съда, който да потвърди дали е било правилно прекратено и ако не - да даде указания за правилното прилагане на закона.

"Това е антикорупционна мярка и създава главоболия на овладелите прокуратурата корпулентни политически покровители", категоричен е Божанов.

По думите на Божанов предложените промени за повишаване на съдебния контрол върху някои актове на прокурора са част от публична концепция на Янкулов, с която той и колегите му са съгласни - част от предложените промени са и партийната антикорупционна програма.

Според него именно тези промени са били една от причините дясното обединение да бъде извадено от преговорите в началото на миналата година - защото са настоявале за такива реформи в наказателния процес.

"Щом прокуратурата (чрез казионната си асоциация) реагира по този начин, значи тези реформи, и още много други, трябва да се случат", завършва Божанов.

Становището "Против" на Асоциацията на прокурорите в България

Преди дни Асоциацията на прокурорите в България изрази в свое становище сериозно несъгласие с предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.

Според прокурорите в представения му вид проектът не предлага последователна и принципно издържана реформа, а въвежда фрагментарни, селективни и вътрешно противоречиви решения, които поставят под съмнение равенството пред закона, правната предвидимост, институционалната логика на наказателния процес и независимостта на прокурора.

Асоциацията смята, че още по-притеснително е, че наред с промените в НПК проектът въвежда съществени изменения и в Закона за съдебната власт, както и в Закона за специалните разузнавателни средства, при това чрез преходните и заключителните разпоредби.

"Проектът засяга едновременно няколко различни и самостоятелно значими теми: общия режим на обжалване на постановленията за прекратяване и спиране, специален съдебен контрол за определени престъпления, извършени от лицата по чл. 74, ал. 1 от Закона за Сметната палата, специален режим по делата срещу главния прокурор; нови правила по чл. 368 НПК, изменения в ЗСВ, както и промени в режима по ЗСРС. Това смесване на различни по предмет и характер въпроси в един кратък законопроект е първият ясен белег, че липсва единна законодателна концепция. Вместо кодификационна последователност се наблюдава натрупване на отделни механизми, събрани в общ текст без достатъчна вътрешна логика", смятат от Асоциацията.