Манчестър Сити се разделя с ключов играч

Манчестър Сити обяви окончателната раздяла със своя капитан - Бернардо Силва. Информацията бе потвърдена от помощник-треньорът на клуба Пеп Линдерс, който заяви, че Силва ще напусне “гражданите” след изтичането на договора му това лято. Още през септември полузащитникът сподели, че е взел решение за бъдещето си, но отказа да го разкрие публично.

Бернардо Силва напуска Ман Сити още това лято

Португалецът облече екипа на Ман Сити през 2017 г. след трансфер от Монако и има записани общо 450 мача с тима, а миналото лято му бе връчена капитанската лента след напускането на Кайл Уокър и Кевин Де Бройне. Подпомогнал е за спечелването на 19 трофея в деветте си сезона в Манчестър, включително шест титли от Висшата лига и Шампионската лига през 2023-а година.

От треньорския щаб на “гражданите” изразиха своите притеснения за бъдещата замяна на Силва, предвид неговата универсалност на терена: "Никога не заменяте играч със същия тип футболист, защото такъв не съществува".

"Бернардо е уникален. Начинът, по който контролира мачовете, начинът, по който се движи, начинът, по който поема, начинът, по който води, начинът, по който вижда решенията. Всички тези неща", продължи помощникът на Пеп.

"Никога не търсите заместник на един тип играч. Търсите това, което е необходимо, за да растете с отбора и някой, който може да се впише в първия състав. И след това се надявате, с нашата академия, с младите играчи, които вече купихме, че те могат да направят тази стъпка и в полузащитата", каза още той.

"Но ще бъде трудно, защото, както казах, в мача, когато не играе, ще видите колко ни липсва, а това е само един мач. Представете си един сезон... но всяка хубава история си има край и се надявам той да се наслади на последните месеци - има само шест седмици - и да се сбогува добре. Той също заслужава цялото това внимание", добави Линдерс.

