Тонове боклуци убиват природата в Долни Богров: Екощетите в Натура 2000 са значителни (ВИДЕО)

Жителите на Долни Богров излязоха на протест, заради бездействието на институциите, докато тонове с битов и строителен отпадък години наред се изсипват без контрол и без санкции, а езерата попадат в рамките на Натура 2000. Живеещите в района държат държавата да вземе мерки, за да се спре замърсяването, а тоновете боклуци да бъдат почистени. Има вече подадени сигнали до район "Кремиковци" и до РИОСВ, но до момента няма резултат.

В репортаж на БНТ от 5 април става ясно, че около езерата в района има десетки незаконни сметища. За тях преди 20 години директорът на РИОСВ - София нарежда засипването на блатата да бъде прекратено, защото това представлява незаконна дейност в рамките на защитена територия. Уви, изсипването на строителни и битови отпадъци продължава и до днес. Според протестиращите част от езерата вече не съществуват.

Важно е да се отбележи, че територията попада в Натура 2000 и е обитание на много птици и други животни. Засипването с отпадъци пък неминуемо влияе на качествата на водата и на почвата в близост, а около езерата са земеделски земи. На кадрите от Българската национална телевизия се виждат огромните количества боклук в района.

Още: БАБХ затвори кланицата в Лесидрен, вероятно замърсявала реката

С помощта на Евгения Сарафова - създател на платформата "Дигитален атлас", можем да видим и нагледно как се е случвал този процес от 2020 г. до 2026 г. В специално създадено за Actualno.com видео се виждат екологичните щети, за които жителите в района сигнализират институциите.

Източник на данните: програма "Коперник", модифицирани данни от Sentinel-2, автор: Евгения Сарафова/Дигитален атлас

Въпросите тук са няколко

1. Защо години наред не са прилагани санкции на нарушителите, които са изсипвали с камиони битови и строителни отпадъци?

2. Защо няма контрол над територия, попадаща в Натура 2000?

3. Взимани ли са проби за замърсявания в проблемния район?

4. Кой трябва да поеме отговорност за подобно неглижиране на един сериозен проблем? Общината или Министерството на околната среда и водите?

Още: Ядрено сметище от времето на Студената война в Тихия океан се пука и тече