Явор Божанков остана без шофьорска книжка

06 април 2026, 13:44 часа 464 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Явор Божанков остана без шофьорска книжка

Депутатът Явор Божанков остана без шофьорска книжка за три месеца. Полицията в Горна Оряховица е докладвала на Софийската градска прокуратура за неподчинение при полицейска проверка. Това съобщи Нова телевизия, позовавайки се на свои източници. В събота през нощта кола, собственост на депутата, е била засечена да се движи в родния му град Горна Оряховица. Навлязла е в забранена улица и при сигнал от патрул да спре, автомобилът е продължил пътя си.

Впоследствие полицаите виждат народния представител да оставя колата си в друга улица и да продължава да се движи пеш.

Заради имунитета, който Божанков има като народен представител, патрулиращите нищо не могли да предприемат, но събраните данни за неподчинението, включително и записи от боди камери, са предоставени на СГП, тъй като тя е компетентна при разследване на депутати.

По-късно в неделя Божанков е направил самопризнание, че докато шофира, не е изпълнил полицейско разпореждане - да спре за проверка. Делото е вече в СГП.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
шофьорска книжка Явор Божанков
