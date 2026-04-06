Пасторът на Орбан: През 89' каза на руснаците да се махат, а сега ги кани обратно. Не аз, той трябва да е в затвора

Габор Ивани е сключил брака на Виктор Орбан, а по-късно през 90-те години е кръстил две от децата му, без да подозира, че правителството на приятеля му един ден ще го изправи пред съда. Сега премиерът на Унгария се стреми да удължи 16-годишното си управление на изборите на 12 април, представяйки се като кандидат, който ще защити традиционните християнски ценности. Само че 74-годишният методистки пастор, който познава Орбан от 80-те години на миналия век, не се съгласява с комбинацията от християнство и национализъм - според него тя „няма нищо общо с Библията" и със същността ѝ.

Въпреки че двамата мъже са се срещали в едни и същи антикомунистически дисидентски кръгове в ранните си години, сега те са в политически конфликт. А Ивани ще бъде съден следващия месец за дейността на църквата си в дело, за което критиците на Орбан, включително неправителствената организация Human Rights Watch, твърдят, че е политически мотивирано.

Още: Седмица преди изборите, заради които Орбан умира от страх: Провокация с бомба за "Турски поток" или реална заплаха? (ВИДЕО)

Въпреки разрива обаче пасторът с бялата брада се надява, че може да има окончателно помирение. „Единственото нещо, за което той никога не ме е молил, е да го погреба. Но ако ме помоли, бих го направил", казва Ивани пред Politico.

Свещеник на подсъдимата скамейка

Ивани, който ръководи организация, управляваща приюти за бездомни, болници и училища за бедни, е изправен пред две години условно лишаване от свобода за участие в група, която според обвинението е извършила насилие срещу държавни служители, нахлули в помещенията на неговата църковна община през 2022 г. Съдебното заседание е насрочено за 4 май.

Още: Орбан блокира ключови решения на ЕС, Германия настоява за промени в гласуването

Ивани и членове на неговата общност бяха образували жива верига, за да попречат на акцията, след като властите обвиниха неговата църква - Унгарското евангелско братство - във финансови нередности.

Политици от опозицията, включително кметът на Будапеща от партията на зелените Гергей Карачони, и международни правозащитни организации твърдят, че обвиненията са политически мотивирани и целят да сплашат организация, която подкрепя бездомни хора, ромски общности и украински бежанци.

Правителството настоява, че Ивани е замесен в незаконна злоупотреба с публични и църковни средства. Църквата нарича тези обвинения „абсурд“ и на свой ред обвинява кабинета в Будапеща в „политическо преследване“.

Още: Милиарди евро за Украйна без Орбан да може да попречи: Зависи от Киев (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Преследването на Ивани и намесата в работата на неговата църква са част от по-широка тенденция на унгарското правителство да се прицелва в защитници на правата на човека, работещи с мигранти, търсещи убежище, бежанци, хора, живеещи в бедност, или бездомни, деца с увреждания, както LGBT хора", пише Human Rights Watch.

Ивани нарича обвиненията смешни и се шегува, че е малко вероятно да е успял да се съпротивлява успешно на полицията - предвид възрастта си. „Така че, обвиняват ме в насилие срещу представител на властта. Това беше преди четири години, когато (полицията) окупира всички офиси. И, ами, понякога ми се иска да бях ги пребил, защото тогава може би щеше да има дело, но, разбира се, не съм го направил“, казва той. „Но мисля, че не аз трябва да съм в затвора, а Виктор Орбан и (неговата) банда".

Още: Освиркан на собствения си митинг: Орбан си изпусна нервите (ВИДЕО)

Разривът

Ивани и Орбан се познават отдавна. За първи път се срещат в последните години на съветското господство в Унгария. Габор Ивани е прогресивен дисидент, активен в демократичната опозиция, докато Виктор Орбан тогава е студент, ангажиран с либерално младежко движение, което по-късно ще се превърне в управляващата днес партия „Фидес“. Двамата стават близки, докато се борят за по-либерална Унгария.

Всичко това сега изглежда като история от друг свят. Орбан подклажда антиукраински настроения, докато Ивани увеличава помощта за украинските бежанци. Правителството на „Фидес“ забрани протестите на LGBT+ общността, докато Габор Ивани защитава сексуалното многообразие.

Още: Разследване: Орбан купува гласове и заплашва най-бедните да ги лиши от помощи

„Никой не е предполагал, че той ще се отклони толкова много от тези ценности към крайната десница или дори към фашистки идеи, както и че ще загуби всички човешки ценности, в които вярваше, или поне изглеждаше, че вярва, по онова време", изумен е пасторът.

Ивани осъзнава, че си е навлякъл враг, като е критикувал нелибералния завой на Орбан. „Опитах се да разреша този проблем, като постоянно го критикувах – неговите политически действия, защото чувствам отговорност да не попадна в ада заради тези неща. Но той не беше особено доволен от това", споделя Ивани. Според него именно политическите маневри на Орбан са ги разделили, тъй като пасторът останал верен на прогресивните либерални ценности, докато настоящият премиер се придвижил още надясно, за да консолидира политическата си подкрепа.

Още: Унгарският "Уотъргейт": Орбан и скандалът с тайните служби

Моментът, в който отношенията им се разпадат, настъпва по време на втория мандат на Орбан като премиер през 2010 г., когато той моли Ивани да го подкрепи публично и да се снимат заедно. Свещеникът отказа, тъй като подкрепя опозиционна партия.

"Беше ми обещана допълнителна финансова подкрепа за тази снимка“, твърди Ивани. А когато отказал, му отговорили, че Орбан "е бил абсолютно обиден от това".

Оттогава нататък Унгарското евангелско братство на Ивани – видно религиозно дисидентско движение, което той основава по време на комунизма – започва да се сблъсква с проблеми. През 2011 г. нов закон за църквата лишава общността от официалния ѝ църковен статут – ход, срещу който братството се бори и до днес. В резултат на действията на властта организацията разполага с по-малко ресурси и се наложи да затвори някои от своите училища и приюти.

Още: Маските паднаха: Изтекъл запис разкрива как Унгария изпълнява поръчките на Русия в ЕС (ВИДЕО)

Ивани си спомня как през 1989 г. младият Орбан застанал на площада в Будапеща, изисквайки съветските войски да напуснат Унгария и да позволят провеждането на свободни избори. Той очертава рязък контраст между този момент и сегашните близки връзки на министър-председателя с руския диктатор Владимир Путин, както и с медийните данни, че Кремъл е наредил намеса в унгарските избори в подкрепа на Орбан.

„Бях толкова благодарен, че има един смел мъж с дълга коса, който каза на руснаците да си отидат у дома, и никога не съм си мислил, че той ще бъде този, който ще ги покани обратно“, заявява Ивани, цитиран от Politico.

Още: Как ЕС планира да накаже Унгария при нов мандат на Орбан?