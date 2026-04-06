Силен вятър и бури: Опасно време в шест области

06 април 2026, 13:26 часа 429 прочитания 0 коментара
Жълт код за силен вятър е обявен за вторник (7 април) за шест области на страната. Той е в сила за областите Велико Търново, Плевен, Сливен, Видин, Монтана и Враца. В района около Родопите ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Западният вятър ще се усили, ще е умерен до силен и поривист.

Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса, в София – около 6 градуса. Максималните температури ще са между 15 и 20 градуса, в югозападните райони - до около 24 градуса. В София максималната температура ще е 18 градуса.

В планините облачността ще е променлива, често значителна. В Родопите ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще е ветровито със силен, по високите части и бурен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра - около 4 градуса.

По Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Сутринта на места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е до умерен, сутринта от север-североизток, но до края на деня ще се ориентира от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 12 и 15 градуса. Температурата на морската вода е 11-13 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

Виолета Иванова Отговорен редактор
