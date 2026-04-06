Весела Лечева за кризата в БОК: Надявам се Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев да проявят разум

06 април 2026, 13:05 часа 398 прочитания 0 коментара
Снимка: Bulgarian Olympic Team
Весела Лечева за кризата в БОК: Надявам се Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев да проявят разум

Весела Лечева говори след събитие в НСА, на което бе отбелязана 130-годишнината от първите съвременни олимпийски игри. „Днес отбелязваме 130-годишнината от първите съвременни олимпийски игри и най-вече ролята и участието на България в първите олимпийски игри. Факти, които са неоспорими, които ни правят горди в международен план. Изключително важна конференция, надявам се това да бъде предадено и на следващите поколения“, започна тя и продължи по казуса с БОК:

"Разбирам, че решението не е в техни ръце" 

„На фона на тези исторически факти и създалата се ситуация в последната година, отправям отново призив към тези, които имат решителната дума за решаване на тази криза. Надявам се Станка Златева, Белчо Горанов и на Пламен Кръстев да проявят разум най-вече по разрешаване на тази криза“.

Станка Златева

„Все още остават три жалби. Ситуацията е неприятна, защото БОК няма бюджет за 2026 година, няма финансиране от МОК, а предстоят изключително важни събития, включително и Младежки олимпийски игри в края на октомври, така че може да си представите създалата се за БОК ситуация“, жална се отново Лечева и добави:

„Аз на няколко пъти отправях призив за начин, по който да се разреши тази криза. Най-лесно е да се оттеглят тези искови молби. Второто нещо, което предложих – вписаният още като председател, да бъде управлението с два подписа, още по-лесно да имам и пълномощно в мое лице да управлявам до приключване на тази сага“.

„Говорено е с всеки един поотделно. Разбирам, че решението не е в техни ръце. Надявам се, че те са пълнолетни хора и наистина ще вземат в свои ръце решението за съдбата на олимпийския комитет", завърши Весела Лечева.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
БОК Станка Златева Весела Лечева Белчо Горанов
