Държавната агенция за бежанците инициира среща между институции и НПО със специален фокус върху непридружените деца бежанци

Държавната агенция за бежанците инициира среща между държавни институции и неправителствени организации със специален фокус върху създаването на устойчив модел за грижа към една от най-уязвимите социални групи - непридружените деца бежанци.

Междуинституционалната работна среща се проведе в рамките на изпълнението на пилотния за България и за Европейския съюз проект за създаване на алтернативни социални услуги за непридружени деца – бежанци, финансиран по линия на Фонда за убежище, миграция и интеграция. Проектът се реализира от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет в партньорство с УНИЦЕФ, Международната организация по миграция и четири общини – Бургас, Ивайловград, „Тунджа“ и Малко Търново.

„Тези деца са преживели война, раздяла със семейства, труден мигрантски път, често - насилие, немалка част от тях стават жертва на трафиканти на хора“, каза председателят на Държавната агенция за бежанците Иван Иванов като цитира данни на европейските служби за сигурност, че трафика на хора вече доближава като мащаби трафика на наркотици.

„Затова е важно да очертаем рамката, да постигнем устойчиви и дългосрочни решения за предоставяне на качествени социални услуги за тези деца. В рамките на проекта, се открои необходимостта от целенасочен и координиран експертен диалог между всички ангажирани институции, за да не остане тази грижа единствено в рамките на проекта. Затова ви благодаря за ангажираността“, обърна се към представителите на институциите и неправителствените организации председателят на Държавната агенция за бежанците Иван Иванов и добави:

„Убеден съм, че чрез съвместни усилия, институционална координация и експертен диалог можем да постигнем устойчиви, законосъобразни и работещи решения, които поставят в центъра детето и неговия най-добър интерес“.