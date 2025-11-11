Едни убиват, други спасяват: Историята на Сахара - кучето с голям късмет (ВИДЕО)

След ужасяващия случай от вчера сутринта, в който бе прегазено 14-годишно куче в столичен квартал, новината все още е на дневен ред, а хората и любителите на животни търсят справедливост, като вече се разпространява и петиция срещу насилието и жестокостта към животните. И докато едни истории като тази ни показват несправедливостта и тъмната страна на това да си бездомно четириного, има хора, които без да се замислят помагат на животни в беда и им дават втори шанс за живот.

Доброто съществува

За сърцераздирателна и много емоционална история за изоставено бременно куче наскоро сподели Валерия Георгиева, която участва в риалити формата "Ергенът" 2. Тя е известна с доброто си сърце и любовта към животните. Валерия посвещава голяма част от времето си, за да помага на бездомни и пострадали животни, като често споделя в социалните мрежи истории за тях и начините, по които хората могат да ги подкрепят.

За пореден път тя доказа, че на фона на случаите с агресия и жестокост, можем да видим състрадателни хора, доказващи, че доброто съществува.

Наскоро Валерия намира бедстващо куче, само, уплашено и вероятно изоставено на крайградските пътища в България. За щастие момичето се оказва на точното място в точното време, за да спаси бременното женско куче.

"Намерих я изнемощяла. Беше на предела на силите си. Изоставена в нищото - изплашена, гладна и мокра до мозъка на костите. Бременна и неспособна да оцелее сама още дълго, камо ли да се погрижи за бебетата си.", разказва Валерия в Instagram.

Тя обяснява, че въпреки страха си, кучето се доверява, сякаш знаело, че това е "единствената ѝ надежда".

Валерия предприела незабавно действие и завела бременното куче във ветеринарна клиника, където ѝ дава името Сахара.

"Сахара е още бебе на 6–7 месеца, а до няколко дни ще трябва да се грижи за своите бебенца. На ехографа се виждат три, но има вероятност да има още, които не се виждат. Прекалено късно е за кастрация, за съжаление. Ако бременността не беше толкова напреднала, можехме да я кастрираме и да ѝ спестим мъките, както и да предотвратим раждането на още кученца на фона на целия ужас", обяснява Вал към видео от спасяването на кучето.

"Понякога това „да нямаш късмет“ се оказва по-голям късмет.", споделя младата защитничка на животни и подчертава, че кучето е на сигурно място, като ѝ предстои да роди своите малки.

