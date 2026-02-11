С обещание за съвместно управление с младите хора: Кабинетът прие Националната програма за младежта до 2030 г.

Правителството прие Националната програма за младежта (2026-2030). Програмата е разработена в съответствие с целите и приоритетите на Националната стратегия за младежта (2021-2030), която е един от инструментите за изпълнение на младежката политика в страната, съобщават от правителствената пресслужба.

Документът е съобразен и с рамката на Стратегията на Европейския съюз за младежта (2019-2027), която очертава общата визия и европейските цели за младежта, свързани с овластяването, участието и приобщаването на младите хора.

Целта на програмата е да финансира младежки дейности по следните тематични области: психичното здраве и благополучие на младите хора, социална включеност, равни възможности и подкрепа за уязвими младежи, зелена трансформация и устойчиви общности, дигитални умения, медийна грамотност и иновации, предприемачество, социални иновации и качествена заетост, доброволчество и култура на солидарност, гражданско участие и демократична ангажираност, младежка работа и развитие на капацитета в младежкия сектор, национална младежка столица на България и младежка политика, базирана на доказателства. Изпълнението на дейности по програмата е насочено към млади хора между 15 и 29 години.

Визията на правителството е фокусирана към изграждане и реализиране на единна, последователна и устойчива младежка политика в България, основана на многосекторния подход и сътрудничество и съвместното управление с младите хора на национално, регионално, областно и общинско ниво.

