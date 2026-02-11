Плащаме такса 10 евро за обявяване на личен фалит

Такса в размер на 10 евро ще събират съдилищата по молба за откриване на производство по несъстоятелност на физическо лице. Същата ще е таксата и по молба за установяване на предпоставките за погасяване на задълженията по Закона за несъстоятелност на физическите лица, известен и като закон за личния фалит.

За обжалване пред въззивна и касационна инстанция таксата ще е в половината размер. Тези допълнения в тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата по реда на ГПК, прие правителството в оставка днес със свое постановление.

С новия Закон за несъстоятелност на физическите лица за първи път на български граждани, изпаднали трайно във финансови затруднения не по тяхна вина, се дава шанс да излязат „на чисто“ след детайлно описана процедура и производство пред съд. Целта на производството по личния фалит е да осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите и възможност за освобождаване на добросъвестния длъжник от заплащане на неудовлетворените вземания.

Снимка: iStock

Предвидено е в това производство да се събират прости такси, уредени са допълнителни възможности за намаляване на разноските на неплатежоспособните длъжници, дейността на синдика може да бъде поета от държавен съдебен изпълнител, като в този случай за извършеното от него ще се събира държавна такса, а няма да се плаща възнаграждение.

В Тарифата се създава нов текст за таксите, които се събират от държавния изпълнител:

за съставяне на списък на приетите и неприетите вземания - 50 евро;

за извършване на опис на имуществото и установяване на масата на несъстоятелността - 25 евро;

за изготвяне и предлагане на план за погасяване на задълженията на длъжника - 50 евро;

за изготвяне на сметка за разпределение - 15 евро.

