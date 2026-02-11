Нови близо 1,5 милиона евро хуманитарна помощ за украинците у нас

Одобрена е помощ на кандидатите по програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна, съобщават от правителствената пресслужба.

Министерският съвет прие Проект на Решение за одобряване на помощ на кандидатите по „Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г„ изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и Решения № 141, 212, 323, 400, 454, 660 и 939 на Министерския съвет от 2023 г. и Решение № 115 и 201 на Министерския от 2025 г., съгласно списък № 31 и проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на финансиране на Министерство на туризма за 2026 г.

Плащанията са верифицирани за периода от 05 март 2025 г. до 31 март 2025 г. и за периода 01.04.2025 до 30.04.2025 г.

С приемането на настоящия акт плащанията към одобрените за финансиране кандидати са в размер на 1 425 612 евро с ДДС, съгласно приложения Списък № 31, неразделна част от Решението на Министерския съвет.

