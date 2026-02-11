"Жълтите медии не информират, те наказват": Валентин Тончев осъди ПИК

Бившият народен представител от ДПС Валентин Тончев осъди информационна агенция ПИК. Това съобщи самият той в социалните мрежи.

"Винаги съм вярвал в свободата на словото като едно от най-мощните оръжия на демокрацията. Но има граница. И тя е ясна. Свободата на словото не е шум. Тя не е крясък, нито кал. Тя е онова крехко пространство, в което едно общество се учи да мисли, да спори и да напредва, без да се самоизяжда.

Но има момент, в който думите престават да бъдат мнение и се превръщат в бухалка. Критиката не е за идеите ти, нито за позициите ти. Момент, в който журналистиката отстъпва място на калното унижение", пише Тончев.

По думите му, когато се пристъпи тази граница, "целта не е да бъдеш критикуван, а да бъдеш омърсен. А съпругата ти, която не е избирала публичността, да е принудена да я живее като наказание. Детето ти да расте в сянката на лъжи, които не разбира, но ги усеща. Родителите ти да носят срам и страх заради неща, които никога не са извършили.

Жълтите медии у нас не информират, те наказват. Те не търсят истината, те произвеждат страх. И когато лъжата се превърне в индустрия, а омразата в бизнес модел, обществото плаща цената, дори когато си мисли, че това засяга някой друг", казва Тончев.

"С решение на Софийски градски съд, с голямо удоволствие, осъдих ПИК. Не като личен триумф, а като напомняне, че дори в България има граници. Че думите имат последствия. Че никой не е над закона, дори когато се крие зад 190 кг. корпулентни фигури. Това е само първото дело, но не е последното. Защото жълто-кафявите медии разчитат на едно: на нашето мълчание и примирение.

Искам искрено да благодаря на адвокат Полина Велчева за професионализма и за убеждението, че правото не е абстракция, а защита на човешкото достойнство.

Към всички граждани, които са били оклеветявани, унижавани, публично разкъсвани: не сте сами. И не сте безсилни. Демокрацията не умира изведнъж. Тя се руши бавно, когато приемем, че клеветата е норма, че унижението е част от играта", завършва своята публикация Валентин Тончев.