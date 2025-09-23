Експерт: Изоставаме сериозно в използването на дронове и антидрон системи

„Дроновете имат много възможности и постигат максимален ефект – цена спрямо резултат. Дроновете могат да бъдат мишени – да привлекат скъпи оръжия да ги свалят. Могат да се ползват и за разузнаване – дават друг поглед над фронтовата линия“. Това каза проф. Димо Зафиров от Института за космически изследвания и технологии към БАН в предаването „Лице в лице“ след централната емисия Новини по bTV.

Още: "Стена срещу дронове" или Трета световна война: Анализ на Кристиан Вигенин

„Дроновете са се развили много по-бързо от антидрон средствата. Започват да се произвеждат дронове прехващачи, сега е моментът да започне развитието на тези системи. Трябва да имаме готовност да реагираме гъвкаво. Трябва да имаме интелектуален център да можем да се подготвяме и да реагираме“, посочи проф. Зафиров. "Ние изоставаме много сериозно в използването на дронове и антидрон системи. Русия използва тези системи за сплашване на населението", посочи още той.

Още: НАТО официално отговори на Русия за провокациите с изтребители и дронове (ВИДЕО)