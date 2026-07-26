Цинично е да коментират активите ми хора, чийто приходи са изпомпвани от държавата

Между истината и спекулациите, има голяма разлика! Цинизмът на ДПС да коментира собствеността и приходите ми приключва там, където започват фактите, изнесени от НАП: НУЛА лева несъответствия, никакви данъчни задължения и значително превишаване на законните приходи, над разходите. Никога не съм получил и един лев обществени средства.

Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев по отношение на изнесената информация от заместник-председателя на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид по време на брифинг в парламента, относно имуществото на Демерждиев.

Хамид представи информация за имуществото на Демерждиев и съпругата му Анета, включително и на дружествата, които пряко контролират или имат участие като съдружници. "Физическите лица и дружествата, които те контролират притежават 411 недвижими имота, от които към настоящия момент 7 апартамента и урегулиране на поземлени имоти за строителство или земеделски земи. Общият сбор на материалния интерес е 368 хил. лв, а по актовете за продажба 352 хил. лв", обясни Хамид. Той обобщи, че общият сбор на материалният интерес по описаните покупки на юридическите лица, които контролира семейство Демерджиеви е 16 млн. 385 хил. по описаните нотариални актове.

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Демерджиев се позова на информация от НАП, че по негов адрес е имало ревизия, която обаче е била нулева - не са открити законови нарушения, проблем с произхода на средствата или неплатени задължения.

"Делян Пеевски години наред ровеше в живота ми, обсебен от фикс идеята да открие поне един „грешен“ лев, но откри само 26 години почтен юридически труд, положен много преди достъпа ми до власт. Цинично е да се коментират моите активи (и то силно надценени), които са спечелени в съдебните зали и цената на много безсънни нощи, от хора, чийто приходи са изпомпвани от държавата пред очите на всички", написа Демерджиев.

"Големият въпрос, от който статуквото бяга, е как в България се влиза в политиката с празен джоб, а се излиза със стотици милиони за една година. Това е истинският проблем на страната и точно този разговор ги влудява. Те няма да ме спрат! Няма са ме разколебаят със спекулации и няма да ме откажат! Паниката им показва, че съм на прав път и няма да се отклоня от него!", категоричен е вътрешният министър.

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