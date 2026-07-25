Къде има тапи и задръствания по границите

Интензивен е трафикът на границата с Турция на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) “Капитан Андреево“ на изход за леки автомобили, както и на границата със Сърбия на ГКПП “Калотина“ на вход за леки автомобили. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция “Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията за трафика по границите е към 6:00 часа.

Трафикът е нормален на всички останали гранични контролно-пропускателни пунктове със съседните ни страни. Още: Заради ниското ниво на р. Дунав: Спряна е фериботна линия

От 10:00 ч. на 21 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов – Зимнич, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав. Платформата се намира на българска територия.

През граничните преходи “Рудозем“, “Златоград“, “Маказа“ и “Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси с маса до 3,5 тона. През граничните преходи “Кулата“, “Илинден“ и “Капитан Петко войвода“ преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили. Още: Натоварен трафик по границата с Гърция и днес: Шофирайте внимателно!