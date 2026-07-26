Двойни глоби и религия, но без задължителен час на класа: Властта предлага до 150 евро глоба за родители, ако децата отсъстват от градина и училище

Управляващите от "Прогресивна България" предлагат промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които включват създаването на цялостна система за ранно установяване и подкрепа на деца, които не владеят български език в достатъчна степен, както и въвеждане на предмета "Добродетели и религии".

Освен това властта предлага глоба в размер от 50 до 150 евро за всички родители, чиито деца отсъстват повече от 30% от учебното време в детската градина (предучилищните групи, децата над 4 години) и училището.

От ПБ предлагат и на практика почти двойно увеличение на всички глоби, тъй като масово предложенията са левовата им равностойност да се превалутира 1:1 в евро. Така глобите в чл. 348, 449, 350 и 350 стават от 1000 до 5000 лева на от 1000 до 5000 евро и от 5000 до 10 000 лева на от 5000 до 10 000 евро.

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Религия от учебната 2028 - 2029 г.

Макар да отправиха заявка за бързо въвеждане на часовете по религия, чиито учебници вече били готови, от управляващата партия са решили да забавят интеграцията на новия предмет и той ще започне да се изучава от учебната 2028 - 2029 година.

"Обучението по учебния предмет Добродетели и религии в училищата започва от учебната 2028-2029 година за учениците, които постъпват в I клас, като през следващите години ce въвежда последователно в съответствие с държавния образователен стандарт за учебния план", гласи текстът в предложението.

Без час на класа за сметка на религията?

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В текста на предложението е посочено по какъв начин ще бъдат "наместени" часовете по религия в учебния план. От една страна, те могат да се изучават в избираемите часове.

"В избираемите учебни часове може да се изучават и учебните предмети по чл. 76, ал. 1, 2, 3 и 5, както и учебният предмет Религия", гласат промените.

Особено интересно е обаче решението на практика да отпадне задължителността на часа на класа:

"§ 11. В чл. 92, ал. 1 думите "по един учебен час на класа" се заменят с "до един учебен час на класа"", пише в текста на предложението.

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Формулировката "до" 1 учебен час означава, че часът на класа вече няма да е задължителен и се допуска дори вариант, в който тези часове са 0.

Това изменение веднага предизвика възмущение в средите на образователните експерти. Ирина Манушева остро разкритикува мярката.

"Часът на класа според управляващите е с отпаднала необходимост. Религията е по-важна. Явно дори от темите за пътна безопасност", написа тя.

"Часът на класа в законопроекта на ПБ вече не е "по един седмично", а "до един седмично". Така да се каже, разбра се къде смятат да вместят религията", допълва тя.

До 150 евро глоба, ако детето отсъства повече от 30% от времето в градина и училище

Особено интересно е предложението да се въведе глоба от 50 до 150 евро за всички родители, чиито деца в подготвителна възраст отсъстват повече от 30% от учебното време в детската градина, както и в училището.

Текстът гласи следното:

"§ 28. В чл. 347 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „от 50 до 150 лв.“ се заменят с „от 50 до 150 евро“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) С глоба в размер от 50 до 150 евро се наказват родители, които не осигуряват присъствието на децата си в поне 70 на сто от:

1. педагогическите ситуации, предвидени за възрастовата група - за децата, подлежащи на задължително предучилищно образование, записани в целодневна, полудневна или почасова форма на организация в детска градина или училище,

2. сбора на задължителните и избираемите учебни часове от училищния учебен план - за децата, подлежащи на задължително училищно образование, записани в дневна, вечерна, дистанционна или комбинирана форма на обучение в училище;

3. учебните часове, предвидени в учебната програма за обучение в Подготвителния езиков клас или в допълнителното обучение по чл. 124. ал. 4"

Прави впечатление, че в текста не е посочена условност, като например отсъствията да са по неуважителни причини. Това на практика означава, че дори детето да е болно, т.е. да отсъства по медицински и уважителни причини, родителите пак подлежат на глоба.

Мярката предизвика възмущение в социалните мрежи.

"И така, ако детето ви отсъства от 30% от училищните часове или заниманията в детската градина, то вие подлежите на глоба. А ако детето ви е отсъствало по уважителни причини? Тези, които предлагат промяната в образователния закон, са пропуснали да разгледат тази ситуация. Това е нововнесено предложение от "Прогресивна България"", написа правозащитничката Лидия Стайкова.