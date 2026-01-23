Любопитно:

Глоба до 100 000 лв.: Край на безконтролността при атракционите

23 януари 2026, 08:57 часа 361 прочитания 0 коментара
Глоба до 100 000 лв.: Край на безконтролността при атракционите

Законът за контрол на атракционите беше приет на първо четене от водещата комисия по транспорт. Текстовете въвеждат задължителна регистрация на доставчиците на атракционни услуги. Друго изискване пък е клиентите да бъдат застраховани.

При тежки нарушения ще има санкции между 5000 до 100 000 лева. За такива ще се считат липсата на регистрация, застраховка или сертификат за съответствие, както и ще има възможност за отнемане на регистрацията при системни нарушения.

Това заяви министърът на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов и припомни, че минималните застрахователни суми ще се определят с акт на Министерския съвет.

Още: Застраховка "злополука" и задължителен придружител за деца: Държавата одобри строгия контрол над атракционите

Задължителни обучения и периодични проверки

Въвежда се задължение операторите да имат план за безопасност, както и да определят отговорно лице с необходимата квалификация. Персоналът ще преминава първоначално и ежегодно обучение.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: БГНЕС

В закона са предвидени предварителни, периодични и годишни проверки на съоръженията, както и задължително удостоверяване на съответствието от акредитирани органи. Без валиден сертификат атракционните съоръжения няма да могат да бъдат въвеждани или използвани в експлоатация, предаде БНР.

Уточнено е и кой ще упражнява контрол по прилагането на закона - той ще се осъществява от "Гражданска въздухоплавателна администрация", Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Комисията за защита на потребителите. Това зависи от атракционната дейност.

Още: След трагедията в Несебър: Задължителна застраховка, ако ползваме атракциони. "Акредитирани дружества" ще ни пазят

Текстовете трябва да минат и през пленарната зала.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
водни атракциони атракциони атракцион
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес