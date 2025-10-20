Войната в Украйна:

Гняв срещу Синода: Бунт в защита на един свещеник

20 октомври 2025, 09:30 часа 451 прочитания 0 коментара
Гняв срещу Синода: Бунт в защита на един свещеник

Вярата и гневът се сблъскаха в софийското село Долни Богров, където местната общност въстана срещу решението на Софийската митрополия да смени дългогодишния им енорийски свещеник отец Янко Китанов. Храмът "Свети Теодор Стратилат", построен до голяма степен с труда и средствата на миряните, остава заключен вече близо три седмици, а жителите са твърдо решени да не отстъпят.

"Държат ни в неведение"

Конфликтът ескалира, след като отец Янко, който служи в енорията над 40 години, е отстранен от председателския пост на църковното настоятелство. На негово място е назначен свещеник Георги Иванов. От Софийската митрополия обясниха решението със "сигнали за нередовно отслужване на света литургия" и липса на отчетност в документацията. Според тях, отец Янко остава в храма като втори енорийски свещеник.

За жителите на Долни Богров обаче това решение е "партийно назначение" и груба намеса в духовния им живот. "На 51 години съм. Никога досега нашата черква не е била затворена близо 20 дни. Хората се възмущават," споделя един от протестиращите. "Държат ни в неведение вече две седмици," допълва той, като подчертава, че всички опити за диалог и насрочени епархийски съвети остават без резултат.

Недоволството се подхранва и от факта, че според местните, за изграждането и поддръжката на храма "нито една стотинка не е дадена за енорията им нито от Светия Синод, нито от Софийската света митрополия".

"Няма да си дадем духовния водач"

Хората от Долни Богров описват отец Янко не просто като свещеник, а като "част от семейството на всеки богровчанин". "Бог ни прати най-добрия свещеник. И сега ние, жителите, да нямаме достъп до храма? Някой си хвърли вътре непознат човек. Няма как да стане," категорична е една от жените.

Възмущението е насочено и към факта, че докато в съседни енории има недостиг на свещеници, в тяхната се назначават двама. "Някак си е нелогично това нещо да се случва," коментират протестиращи.

Поглед към Патриарха и закана за нови протести

След като организираха два протеста, включително с блокиране на "Ботевградско шосе", жителите на Долни Богров са готови да пренесат недоволството си пред сградата на Софийската митрополия на площад "Света Неделя".

Те отправят и директен апел към българския патриарх Даниил. "Обръщам се към патриарх Даниил. Да знае, че няма да отстъпим от целта, която имаме. Няма да отстъпим и няма да си дадем нашия духовен водач, отец Янко Китанов. Ще протестираме, докато не постигнем целта," заявява една от жителките.

В селото е създаден и инициативен комитет, който проведе среща с патриарха, настоявайки за отстраняването на новия свещеник и връщането на отец Янко начело на енорията.

Докато решението на църковните власти остава в сила, вратите на храма в Долни Богров ще останат заключени не от канон, а от катинар – символ на разделението между институция и общност, и на твърдата решимост на едни миряни да защитят своя пастир.

Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Долни Богров Светия синод патриарх Даниил истории Мартин Стоянов Отец Янко
