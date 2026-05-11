Извънредна ситуация в сутрешния блок на NOVA - телевизията с официална позиция и извинение

11 май 2026, 10:28 часа 899 прочитания 0 коментара
Снимка: Screenshot
Извънредна ситуация в сутрешния блок на NOVA тази сутрин в 8:16 часа предизвика смут в зрителите, които чуха как се включва противопожарната аларма в сградата на Нова Броудкастинг Груп. От телевизията поднесоха извинения към зрителите за чутата аларма и причиненото неудобство, след като близо четири минути от ефира се чуваше силния писклив звук от алармата. След кратко прекъсване за реклама предаването продължи излъчването си в нормален ритъм.

Извършената проверка не установи признаци на пожар или друга опасност. Ситуацията бе своевременно овладяна, съгласно процедурите за безопасност, пишат от медийната група.

Иначе в същия момент на гости бяха анализаторите Александър Симов, Стойчо Стойчев и Арман Бабикян, а водещият Виктор Николаев обяви чак четири минути след включването на алармата, че правят пауза с цел да овладеят ситуацията.

Ивелин Стоянов Редактор
